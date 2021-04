Amigos son los amigos. Cuando todo hacía indicar que Neymar renovaría su contrato con el PSG, que vence el 2022, el brasileño frenó la firma del compromiso. ¿La razón? El crack del scratch considera que Lionel Messi seguirá en el Barcelona y al no poder ya coincidir en el cuadro parisino la intención de ‘Ney’ sería juntarse con su amigo ‘Lío’ en el ‘barca’.

Aunque todavía no se manifestó al respecto, la decisión de Messi será clave para lo que decida el brasileño. En tierras catalanas cada día que pasa ven más cerca la continuidad del ídolo del club, quien puso como condición para seguir la contratación de jugadores importantes y el presidente Joan Laporta se comprometió a cumplir.

Neymar, que llegó al PSG luego que los franceses pagarán los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión, tenía un principio de acuerdo con los galos desde enero. Los franceses le ofrecen un contrato por cinco años y con el mismo sueldo que tiene ahora (36 millones). Sin embargo, a última hora no firmó y ahora espera la decisión de su amigo y la respuesta de los catalanes.

Brasileño lleva 3 expulsiones en 14 partidos. (Foto: AFP)

El entorno del jugador ya habría tomado contacto con allegados a la dirigencia del Barcelona y prácticamente se habría ofrecido a regresar al club. Ahora la decisión depende de lo que diga Joan Laporta quien tiene como principal objetivo a Erling Haaland, pero tener ahora la opción de juntar a Ney con su amigo Messi es una opción más que interesante.

Otra opción que maneja Neymar, es la de no renovar con el PSG y cumplir su contrato y regresar el 2022 al Barcelona en calidad de libre, siempre y cuando el presidente y los azulgranas estén de acuerdo con su retorno. De recibir una negativa de parte de Laporta, el ex jugador del Santos renovará con los parisinos.

Ya el 2019 el brasileño estuvo a punto de volver al ‘barca’. Eric Abidal, que por esas fechas era director deportivo del club, ofreció los pases de Iván Rakitic, Jean Clear Todibo más el préstamo de Ousmane Dembélé más 130 millones de euros por el pase de ‘Ney’. Sin embargo finalmente la operación no se realizó porque los franceses pidieron un poco más de dinero y los españoles no aceptaron.

El presente del jugador no es el mejor. Su última expulsión y bronca con el portugués del Lille, Tiago Djaló demuestran que no está centrado y que pareciera que no desea seguir en París. Tres tarjetas rojas en 14 partidos es un muy mal promedio para un jugador que está para dar espectáculo y no para pelear en las canchas.