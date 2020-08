PSG ha tenido que esperar tres años para que el jugador más caro en su historia se sienta en casa. Neymar ha reconocido que sus afectos están puestos en la institución parisina que ahora reconoce como su familia. Atrás quedaron los días difíciles en las tribunas, el vestuario y con una nueva sensación encara la Champions League con la meta de levantarla, un objetivo para el cual el club desembolsó 222 millones de euros.

“Durante estos tres años he adquirido mucho conocimiento. He vivido momentos alegres y otros complicados, especialmente cuando las lesiones no me dejaron jugar. Con la ayuda de mis compañeros pude superarlo y centrarme en lo que realmente importa, nuestro desempeño en el campo que se traduce en títulos. Nuestros seguidores, el club y todos los fans pueden ver la entrega de nuestro equipo en cualquier partido”, afirma Neymar que anotó 74 goles en los 85 partido que le ha tocado jugar.

El brasileño acumula ya se ha hecho con nueve títulos en el PSG y ha podido darle vuelta a los silbidos de la tribuna que cuestionaba su compromiso con la institución. “Estoy en mi mejor momento desde que llegué a París, el equipo es como una familia. Queremos conseguir también el título de la Champios League. Lucharemos porque nunca hemos estado tan cerca”, contó el ariete a la web del club.

Compañeros de Neymar, como los argentinos Mauro Icardi y Leando Paredes, también han reconocido el nuevo liderazgo del brasileño quien este fin de semana ha vuelto a convocar a sus compañeros en su casa para una reunión y reforzar el vinculo del grupo después de conseguir la Copa de la Liga de Francia.