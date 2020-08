Neymar solo tiene en su cabeza cabeza la levantar la Champions League. El delantero de PSG ha reconocido que se encuentra ‘en su mejor momento’ y esas palabras se han transformado en una cadena de goles del brasileño en la última práctica de los parisinos antes de viajar a Portugal, donde este miércoles enfrentarán al Atalanta, uno de los equipos más goleadores de la Serie A.

El atacante brasileño ha sido uno de los altos valores en la práctica dirigida por Thomas Tuchel, no solo en el trabajo de definición, donde ha mostrado un importante porcentaje de efectividad. También ha estado impecable a la hora de ponerse frente al balón y ejecutar los tiros libres, donde ha hecho pasar más de un mal rato al portero Keylor Navas.

PSG no ha podido contar con Neymar en todo su esplendor en las instancias más importantes a nivel internacional y esta parece ser la oportunidad que la institución y el jugador estaban esperando. ”Fueron dos años que me perdí definiciones en la Champions League, por una lesión. Ahora Dios me da la alegría de poder jugar y llegar de la mejor manera ante Atalanta, que será un partido muy difícil. Siento que es hora de mostrar mi mejor versión, estoy listo para este reto”, contó el atacante a la web del club.

PSG reservó un restaurante en la capital francesa para un último almuerzo, previo al viaje del equipo a la región del Faro (sur de Portugal) donde prepararán el partido ante Atalanta a disputarse en Lisboa. La nota preocupante para los seguidores del equipo fue la ausencia de Kylian Mbappé en esta última fotografía. El delantero tiene planificado una última evaluación médica, este viernes, antes de abordar el vuelo con el equipo.