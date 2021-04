Está ganador. Su gran actuación en la reciente eliminatoria ante el Bayern de Múnich volvió a poner a Neymar en la cuesta de la ola. El brasileño brilló con el PSG ante los actuales campeones de la Champions League y en la capital francesa no se habla de otra cosa que no sea la renovación del crack.

Atrás quedaron las críticas por el expulsión ante el Lyon, ya nadie se acuerda del lio que armó Ney. Hoy luego de su exhibición ante los alemanes lo que más interesa es asegurar la continuidad de la estrella y por eso salió a la luz el contrato que le ofrecen para que prácticamente se retire con la camiseta del PSG.

Los parisinos le ofrecen un sueldo neto de 36 millones de euros por año y un compromiso hasta 2027, fecha en la que el brasileño tendrá 35 años y seguramente estará pensando en el retiro. El contrato lo tiene Neymar sobre su mesa desde fines del año pasado y el dueño del club, el jeque Nasser Al-Khelaïfi sólo espera la firma del contrato para anunciar la tan ansiada renovación.

Neymar fue decisivo ante los alemanes. (Reuters)

A pesar de la mala situación económica por la que atraviesa el club por la pandemia, y los 200 millones de euros de déficit de los parisinos, que continúe Neymar es uno de los objetivos del dueño del club. Los directivos del club esperan reunirse próximamente con el jugador para finiquitar la operación antes de jugar las semifinales de Champions ante el Manchester City.

“Hemos invertido mucho en este club para ganar la Champions y todos los trofeos en juego. Neymar y Kylian (Mbappé) no tienen excusas para irse. Realmente lo tenemos todo para ganar todos los torneos. Somos un gran equipo” señaló recientemente el propietario del club.

¿Y qué dice Neymar al respecto? De momento poco aunque a diferencia de antes ya no descarta seguir en el club “La renovación ya no es tema, obviamente me siento muy cómodo y como en casa aquí en el PSG. Me siento más feliz que antes” expresó la figura.

En Barcelona no se dan por vencidos. Creen que si aseguran la continuidad de Lionel Messi, su amigo Ney podría volver a vestir de azulgrana. El dinero sería el principal problema, lo que menos encontró Joan Laporta en la caja del club son euros, pero en la ciudad catalana apelan a lo emocional y esperan que finalmente el brasileño sacrifique algunos millones por reencontrarse en una cancha con el mejor de mundo.

