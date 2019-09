Paolo Guerrero: informe explicó expulsión del peruano ante Flamengo y reveló insultos en inglés 

La expulsión de Paolo Guerrero en el reciente duelo entre Internacional y Flamengo fue uno de los pasajes más polémicos que se vio durante el encuentro. El peruano tuvo que salir del campo del Estadio Maracaná a los 44' del primer tiempo tras ver la roja directa.

Tras el cotejo, el portal Globo Esporte detalló parte del acta arbitral, divulgada en la página de la Confederación Brasileña de Fútbol, en la que se reveló insultos en inglés de Paolo Guerrero en contra de los jueces del choque.

Paolo Guerrero fue expulsado tras airado reclamo al árbitro en juego ante Flamengo. (Captura y video: Globo TV)

"Expulsado por ofender al cuarto árbitro, el Sr. Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio, diciendo las siguientes palabras: "Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)". Luego se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: "Fuck you, fuck you, fuck you", necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", dice el documento.

De acuerdo a las imágenes, Paolo Guerrero también reclamó de forma airada al árbitro principal Luiz Flávio Oliveira luego de un duro choque aéreo con el defensor de Flamengo, Rodrigo Caio. El delantero de Internacional se llevó la peor parte y terminó con el rostro ensangrentado, producto de un corte en el párpado.

La expulsión de Paolo Guerrero fue la segunda que sufrió Internacional en el partido. Y es que a los 18' Bruno tuvo que abandonar la cancha por una falta sobre Gabriel Barbosa. Al final, el conjunto colorado perdió 3-1 en el marco de la fecha 21 del Brasileirao.