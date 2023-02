El último error de Paolo Guerrero frente al arco de Lanús desató la despiadada crítica del periodista Pablo Carrozza, quien ‘le pegó’ al delantero peruano por todos lados, pese a la victoria de Racing 2-1 ante los granates por la fecha 5 de la LPF y señaló que el futbolista llegó en “su peor estado”.

“ Paolo Guerrero en Perú es más importante que un diplomático, pero la verdad es que vino a Argentina para irse de joda, para salir de noche, para que no lo vea nadie, para escabullirse ahí y conocer los lugares específicos de la ciudad de Buenos Aires, los clubes nocturnos. Paolo Guerrero no puede jugar 5 minutos en Racing, déjense de joder es un tipo que jugó mundiales y estuvo en Europa ”, dijo punzante Carroza.

El comunicador reconoció que Paolo Guerrero llegó 10 años tarde a Racing y lo evidenció con la jugada de gol que desperdició en la última victoria de la ‘Academia’. “ Paolo Guerrero se comió un gol hecho. Lo único que tiene que hacer, se supone, porque es un tipo de jerarquía, digo se supone porque, si vos entrenas toda la semana para jugar 5 minutos, que me parece poco, pero si en ese tiempo te viene la pelota y la tiras afuera, bueno que le descuenten el sueldo, que le toquen el bolsillo, que entrene doble turno ”, dijo con ironía.

Periodista argentino fue punzante con Paolo Guerrero (Video: YouTube)

Para el periodista, no es suficiente el rendimiento de Paolo Guerrero que solo le ha anotado un gol a San Martín de Formosa en la Copa Argentina. “ No sé si está roto, si no tiene ganas de jugar al fútbol, si vino a boludear a Racing, si se piensa que jugar en Racing es jugar en Sporting Cristal o en Universitario . No, Paolo Guerrero, esto es fútbol profesional, acá tienes que venir a rendir. La verdad que si le haces un gol al Formosa a mí no me alcanza, no sé al hincha de Racing, pero esperaba más”, sostuvo.

“Se le vinieron los años encima”

La crítica a Paolo Guerrero se puso más intensa y el polémico periodista argentino descargó todo su sarcasmo contra el ‘Depredador’. “Querían vender camisetas, no sé cuál es la cuestión para que Paolo Guerrero venga a jugar al fútbol argentino en su estado más devaluado, su estado más tragicómico, porque vos cuando lo vez ni si quiera se parece a Paolo Guerrero, aunque futbolísticamente seas un jugador retirado, al menos parécete al Guerrero de antes. Yo digo, ¿Este es Paolo Guerrero? Parece otro jugador, se le vinieron los años encima , está más para ser técnico, que para jugar en la primera división”, descargó el comunicador.