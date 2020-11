Más presente que nunca. Paolo Guerrero prepara su pronto regreso a Inter de Porto Alegre, pero su ausencia en las canchas no ha borrado el recuerdo de los seguidores del Brasileirao, quienes han considerado al peruano indiscutible en el equipo de los mejores jugadores extranjeros en el campeonato brasileño.

El ‘Depredador’ formó parte de la delantera que una encuesta de GloboEsporte realizó, acompañado por Carlos Tevez. El equipo fue completado por el ‘Gatito’ Fernández (paraguay) en el arco, Gamarra (Paraguay), Lugano (Uruguay), Sorín (Argentina) y Arce (Paraguay) en la defensa, mientras que el mediocampo estuvo compuesto por Petkovic (Serbia), Arrascaeta (Uruguay), Seedorf (Países Bajos) y Conca (Argentina).

Paolo Guerrero es uno de los inamovibles de la Selección Peruana, debido a la jerarquía que le da a ala ofensiva del equipo de Ricardo Gareca, la misma que es sustentada fecha a fecha en el Brasileirao, donde Internacional de Porto Alegre extraña al ‘Depredador’ tras la lesión que también le imposibilitó estar en las primeras jornadas de las Eliminatorias con la escuadra blanquirroja.

Esta fue la lista de los 20 más votados para la oncena histórica de extranjeros en el fútbol de Brasil

Sorín (ARG) - 32.920 Tévez (ARG) - 31.021 Arce (PAR) - 30.265 Gamarra (PAR) - 29.928 Petkovic (SRB) - 29.039 Gatito Fernandez (PAR) - 27.889 Lugano (URU) - 22.945 Arrascaeta (URU) - 22.747 Seedorf (HOL) - 20.353 Guerrero (PER) - 19.899 Conca (ARG) - 16.800 D’Alessandro (ARG): 16.234 Aristizábal (COL): 9.047 Freddy Rincón (COL): 8.740 Diego Forlan (URU) - 8.071 Pablo Marí (ESP) - 8.056 Loco Abreu (URU) - 6.500 Valdivia (CHI) - 5.962 Mascherano (ARG) - 5.112 Isla (CHI) - 4.966

Paolo Guerrero le dio su “bendición” a Lapadula

Paolo Guerrero habló sobre la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana, luego de que el ‘Tigre’ diera su nombre en conferencia virtual en Videna. El ‘Depredador’ declaró al término de una nueva jornada de recuperación que tiene en las instalaciones de la FPF, luego de la operación que tuvo en la rodilla a causa de una lesión sufrida en el Brasileirao.

“Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz), así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”, sostuvo el atacante de Internacional tras su salida de la Videna, lugar en el que Ricardo Gareca anunció la convocatoria del atacante de Benevento.

Según los informes médicos, Paolo Guerrero podría regresar a la canchas a más tardar entre febrero y marzo, pudiendo ser considerado para la Selección Peruana en las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2020, donde la escuadra bicolor se medirá ante Bolivia y Venezuela.