El equipo que quiera contar con el goleador de moda, deberá pagar una suma astronómica. El Borussia Dortmund puso precio de salida a Erling Haaland y la suma no bajará de los 150 millones de euros. El máximo anotador de la actual Champions y bundesliga, es codiciado por los grandes de Europa que se lo pelean porque saben se trata de un jugador que no tiene techo.

Con sólo 20 años, el noruego y Mbappe son los llamados a tomar la posta que van dejando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, por lo que para nadie es exagerada la cantidad que piden los alemanes por su transferencia.

Si bien es cierto por la pandemia los ingresos de los clubes no son los de antes, para nadie es un secreto que el equipo que se lleve a Haaland, tendrá goleador asegurado para por lo menos los próximos diez años. Los números del jugador del Borussia no los tiene nadie y ya desde que anotó 9 goles a Honduras en el mundial sub 20, confirmó que era un atacante que puede marcar época.

Erling Haaland anotó un doblete en la victoria 3-2 de Borussia Dortmund ante Sevilla.





El jugador tiene contrato hasta 2022 y una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, sin embargo los germanos tienen asegurado al delantero y ya adelantaron que el interesado en la estrella tendrá que llegar como mínimo con 150 millones. Se dice que hasta equipos importantes del viejo continente lo tienen en su agenda por lo que los alemanes se frotan las manos pensando en la millonaria transferencia.

Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea y Liverpool son los clubes que ya mostraron interés por el nueve. Haaland, que es el jugador más joven en llegar a los 20 tantos en la Champions League, todavía no mostró preferencias por algún cuadro en especial, pero todo hace indicar que los cuadros españoles son los mejor posicionados para contratarlo.

Aunque la economía de los catalanes no está para grandes inversiones, a favor del Barcelona juega la muy buena relación de Mino Raiola, empresario del noruego, con el presidente azulgrana Joan Laporta. El Real Madrid no se queda atrás, Florentino Pérez busca un nuevo buque insignia para su equipo y el nombre de Haaland ilusiona mucho y parece ser más barato que Mbappe que es otro de los deseados por los madrileños.

En lo que va de bundesliga, el noruego lleva 19 tantos, y diez en champions en sólo seis encuentros. El último equipo que ‘sufrió' al delantero fue el Sevilla. En los dos encuentros por los octavos de final de la Champions, el noruego le hizo a los andaluces 4 de los 5 goles que anotaron los alemanes y dio la asistencia para el otro tanto.