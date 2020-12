Pedro Aquino tiene grandes posibilidades de sumarse a la plantilla de América, uno de los clubes más importantes de México, desde el Torneo Clausura 2021 de la Liga MX. Sin embargo, la negociación entre las ‘Águilas’ y León, propietario de los derechos del mediocampista nacional, todavía siguen en curso por un asunto estrictamente económico.

Este sábado, la edición mexicana de la cadena internacional ESPN brindó detalles sobre la conversación que sostienen los dirigentes del conjunto de Coapa y la ‘Fiera’. Ambas partes esperan llegar a un consenso y, finalmente, confirmar la transferencia del futbolista de la selección peruana.

“Tampoco, tanto las directivas de América con la del club León han llegado a un acuerdo para el pase de Pedro Aquino. El seleccionado peruano, uno de los mejores contenciones de la liga, es un objeto del deseo para la directiva azulcrema. Pero hasta el momento no ha habido un acuerdo final”, indica el reporte del periodista León Lecanda.

“Ya hay un acuerdo entre el futbolista y América, pero todavía no por la cantidad económica que la directiva de la ‘Fiera’ espera sacar del jugador de 25 años. Esto podría darse en los próximos días, pero hasta este sábado no ha habido un finiquito en esta negociación y, por lo tanto, no se puede a Pedro Aquino”, concluyó el comunicado de ESPN.

El peruano, que salió de Sporting Cristal, está disputando la cuarta temporada en la Liga MX. En 2017 defendió los colores de Lobos BUAP. Luego, desde las 2018-19, el jugador nacional se incorporó a las filas de los ‘Esmeraldas’. Esta campaña, el volante defensivo se coronó campeón del Torneo Apertura con 20 participaciones para un total de mil 383 minutos en el campo.