No se calló nada. Pep Guardiola alzó la voz y reclamó un mejor trato para los futbolistas. Para el técnico del Manchester City, tanto la UEFA como la FIFA no tienen en cuenta a los jugadores que están en constante actividad en una temporada atípica.

El español fue directo. " Lo que está pasando es demasiado.Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible. Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos” precisó.

El DT, que cambió seis jugadores en su último encuentro con relación al anterior compromiso continuó: " Los futbolistas podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descanso desde que empezamos” señaló Pep.

Técnico destacó a Erling Haaland, al que enfrentará hoy. (Foto: Getty Images)

Guardiola también se refirió al encuentro por cuartos de final de Champions League que jugará su equipo ante el Borussia Dortmund .“Si jugamos bien y lo merecemos nos clasificaremos, si no, lo volveremos a intentar el año que viene. He preparado este partido de la misma manera que he preparado todos los demás partidos” expresó el ex entrenador del Barcelona.

Sobre Erling Haaland, el DT no quiso hablar en un principio,sin embargo terminó destacándolo " Es un delantero excepcional para su edad y sus números hablan por sí solos. Entiendo que la gente hable sobre Haaland, pero no es apropiado que hable de él. Hasta un ciego vería que es un gran delantero, no hace falta ser entrenador”.expresó el ex técnico del Barcelona.

A diferencia de otras temporadas en las que el Manchester City pagó muchos millones por refuerzos, Guardiola descartó que esto se repita al menos por ahora. “Pagar mucho dinero por un futbolista no te da más opciones de ganar. El fútbol es un deporte de equipo. El club ha decidido no gastar cifras cercanas o mayores a 100 millones. Quizás en el futuro suceda, pero ahora mismo no va a pasar” acotó el catalán.

El City, que quedó eliminado en las últimas tres ediciones de Champions en cuartos de final, enfrentará hoy (2:00 P.M) al Dortmund en el partido de ida en el Etihad Stadium. La revancha será el 14 de abril en en el Signal Iduna Park.