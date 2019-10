Perú albergará el Mundial Sub 17 de la FIFA en 2021, el año del bicentenario

Perú será anfitrión del Mundial Sub 17 de la FIFA en el año 2021, confirmó este miércoles Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunciando la decisión adoptada en el último Consejo de la FIFA que se celebró en Shanghái.



"En el 2021 disfrutaremos del Mundial Sub 17 de la FIFA con Perú como sede", destacó la Confederación Sudamericana de Fútbol en redes sociales, luego que el titular del organismo celebrara la elección a través de su cuenta personal en Twitter.



La Federación Peruana de Fútbol (FPF), que asumió la organización del evento de la categoría en el año 2005, velará por el correcto desarrollo de un nuevo Mundial Sub 17 en medio de las celebraciones por el bicentenario de nuestra nación.



El Consejo de la FIFA decidirá además la sede del Mundial de Clubes que se disputará en 2021 con 24 participantes.