PSG vs. Inter de Milán EN VIVO Con Mbappé, chocan en partido amistoso en China

PSG vs. Inter de Milán EN VIVO EN DIRECTO Los Blues enfrentan a los Nerazzurri este sábado 27 de julio en el Macau Olympic Complex Stadium de Taipa, China en partido amistoso internacional. (6:30 a.m. hora peruana) (TV: Bein Sports)



PSG continuará con su gira en China, con un amistoso frente a Inter de Milán, que no contará con la presencia del brasileño Neymar. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

PSG vs. Inter de Milán: horarios del partido



México - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Perú - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Venezuela: 6:30 a.m..

Bolivia - 7:30 a.m..

Chile - 7:30 a.m..

Paraguay - 7:30 a.m..

Argentina - 8:30 a.m..

Uruguay - 8:30 a.m.

España - 1:30 p.m.

Neymar no entró en la convocatoria del PSG, de acuerdo a una publicación que hizo la entidad parisina en su web oficial. Además de la estrella brasileña, que no participó en la Copa América por lesión en el tobillo, tampoco fue considerado Presnel Kimpembe.

Ambas figuras "se quedan en la concentración de Shenzhen con el fin de continuar su trabajo físico individual dos veces por día con miembros del cuerpo técnico para prolongar su preparación", indicó el PSG.

'Ney', al que los rumores sitúan en la órbita del FC Barcelona, su anterior equipo, participó el jueves en un espectáculo organizado por el club galo, desfilando con sus compañeros por un escenario para presentar la nueva camiseta para los partidos como visitante.

En China, después del Inter de Milán, el París Saint-Germain se enfrentará al Sydney FC el martes 30 de julio en Suzhou.



El primer partido oficial del campeón francés esta temporada será el sábado 3 de agosto en Shenzhen contra el Rennes, el campeón de la Copa de Francia, por el Trofeo de Campeones

Inter de Milán, que viene de perder por 1-0 a manos de Manchester United y también frente a Juventus, en tanda de penales, se medirá con Tottenham el domingo 4 de agosto en Londres, como parte de la International Champions Cup.

Con información de AFP

