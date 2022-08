FC Barcelona y Rayo Vallecano rompen fuegos en la temporada de LaLiga Santander 2022-2023 este sábado 13 de agosto, a partir de las 21:00 horas de Madrid, en el estadio Sportify Camp Nou, de Barcelona. El renovado Barça de Xavi Hernández buscará recuperar la gloria del fútbol español con los nuevos fichajes: Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen y Jules Kound.

La transmisión oficial en España será por DAZN LaLiga, que tiene un precio de 18,99 euros mensuales, y por DAZN Total, a 24,99 euros mensuales o 19,99 euros de forma anual pero con pago fraccionado mensual (te ahorrarás 60 euros al año). De esta manera, Movistar LaLiga no será el cableoperador que televise el partido Barcelona-Rayo Vallecano como lo ha sido en los últimos años.

En Sudamérica, la cadena ESPN y el servicio streaming Star Plus tendrán los derechos del juego entre Barcelona y Rayo Vallecano en Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil. NOW NET e Claro y GUIGO también tendrán en territorio brasileño.

Sky Sports HD tiene la señal para transmite el FC Barcelona-Rayo Vallecano en México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. El público mexicano tiene la opción de verlo online con el stream de Blue To Go Video Everywhere.

Puerto Rico, Cuba, Belice, Aruba, Anguila, Antigua y Barbuda por ESPN Play Caribbean y ESPN 2 Caribbean.

¿Qué canal transmite partido FC Barcelona vs. Rayo Vallecano?