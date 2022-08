El Juego de las Estrellas entre la Liga MX All Stars y MLS All Star Team se dará este miércoles 10 de agosto, a partir de las 7:30 p. m. de la noche en CDMX y Washington DC, en el estadio Allianz Field de Minnesota, Estados Unidos. Sigue la información sobre los canales oficiales que televisarán el amistoso internacional.

El partido que reúne a los mejores futbolistas que se destacaron en la Liga MX y MLS durante la temporada 2021-2022 será transmitido por la cadena ESPN, en México (el streaming irá vía STAR+), y por Univisión, ESPN y TUDN, en los Estados Unidos (streaming vía TUDN.com, Univisión Now y TUDN App).

En Sudamérica, los países como Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Chile se verá por ESPN Extra y por Internet por la aplicación de STAR+.

ESPN PLay Caribbean, ESPN Norte y STAR+ llevarán la señal del amistoso Liga MX All STars vs. MLS All Star Team en Puerto Rico, Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Haití y Cuba.

Desde Europa, habrá cobertura para Italia, España y Alemania por el streaming de DAZN.

¿Qué canal transmite el partido Liga MX All Stars vs. MLS All Star Team?