México vs. Polonia chocarán en la jornada 1 del grupo C del Mundial de Qatar 2022 este martes 22 de noviembre (11:00 horas de CDMX, Lima y Washington DC) en el Estadio 974 de la ciudad de Doha. Los Aztecas buscarán empezar con el pie derecho este partido clave ante el equipo de Robert Lewandowski.

El encuentro será televisado en la mayoría de los países del planeta. Entérate de los detalles para seguir la transmisión oficial del debut de la selección mexicana a través de Sky Sports HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa y Blim TV.

En los Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo México y Polonia se verá en las señales de Fox Sports 1, Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com y FOX Sports App.

En los países de Centroamérica y el Caribe podrás ver toda la acción del partido México vs. Polonia por intermedio de TUDN y SKY Sports HD.

En Sudamérica, la señal internacional de DirecTV Sports, TyC Sports Play, Latina TV y TiGo Sports ofrecerá la cobertura oficial del México contra Polonia en los países de Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia.

Finalmente, España también televisará el encuentro en Gol Mundial, fuboTV España, RTVE.es y TVE La 1.

¿Qué canal transmite partido México vs. Polonia por el Mundial de Qatar 2022?