El equipo femenino del Club Esportiu Europa, de Barcelona, goleó 23-0 al Pujadas en el estadio Nou Sardenya el pasado domingo 23 de octubre. Sin embargo, no fue el abultado resultado lo que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales, sino la presencia en la escuadra europeísta de Álex Alcalde, un hombre trans que aún no ha podido modificar el sexo en su documento de identidad.

Alcalde nació en el cuerpo de una mujer en 1997. Hoy tiene 25 años y comenzó su transición hace 3 años y medio. Actualmente, juega con el dorsal número ‘9′ en el filial femenino de Europa, equipo que esta temporada arribó a la segunda división femenina de Cataluña en busca del ascenso.

¿Quién es Álex Alcalde?

¿Y por qué juega en la rama femenina? Él mismo lo explica en diálogo con el diario El Español: “Al día de hoy, mientras en mi DNI ponga una ‘F’ de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso no se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así”.

También aseguró que le gustaría estar en un equipo masculino, pero “el problema es el nivel”. “Al empezar a transicionar tarde, tu cuerpo ya se desarrolló como de mujer, digamos. Podrás llegar a un nivel, pero no al de hombre. Entonces, al día de hoy, yo no me veo a un nivel superior al de una mujer. No soy el que más destaca en mi equipo”, expresó.

No obstante, ha sido el más cuestionado. De hecho, las críticas empezaron cuando el club publicó en su cuenta de Twitter una foto de él indicando que el equipo se iba al descanso con un marcador a favor de 10-0. “El que se informa un poco sabe que yo marqué dos goles de los 23, siendo delantero. Hay gente que marcó más y te cebas conmigo porque es lo único a lo que te puedes aferrar. Me gustaría jugar con hombres, pero si quiero competir, no lo puedo hacer. Jugaría en una liguilla en el patio del colegio y eso es lo que no quiero”, señala.

El club catalán, por su parte, ya ha salido a defender a su jugador. “Toda el Europa está con Álex. No toleraremos ataques por cuestiones de género”, indicaron mediante un tuit. Y comenzaron a bloquear o denunciar a usuarios que estaban ofendiendo al joven atacante.

Alcalde, por último, contó al mencionado diario español que juega al fútbol desde los 9 años y que en todo este tiempo no había tenido problemas como lo sucedido recientemente tras la goleada de su club. “Siempre he jugado en equipos femeninos”, manifestó. Lo que hará ahora es seguir enfocándose en el torneo catalán.

🚫 DIEM NO!



👊🏽 Tot l'Europa amb l'Àlex



❌ No tolerarem atacs per qüestió de gènere



✅ Apliquem el protocol i també procedim a bloquejar i denunciar usuaris a Twitter. També ens podeu ajudar la resta d'usuaris.



⚔️ Ni un pas enrere!#futbolcat #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/kpu1SGQnxs — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) October 24, 2022









