En la historia de los Sudamericanos de menores siempre han destacado jugadores promesas, que con el tiempo terminaron convirtiéndose en leyendas del fútbol mundial. Ejemplos hay muchos: Ronaldo, Ronaldinho, Maradona, Messi y un largo etcétera. Así en el actual Campeonato Sudamericano Sub-20, que se realiza en Cali, Colombia, destaca la figura del brasileño Andrey Santos, joven de 18 años, que acaba de ser adquirido por el Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

Con apenas 16 años, Santos debutó en el Vasco da Gama en el 2021. En apenas dos temporadas, su habilidad para el control del balón y el desequilibrio en la mitad de la cancha fue suficiente para que el joven sea considerado como titular indiscutido por el entrenador Zé Ricardo, llegando a marcar ocho goles en apenas 38 partidos.

Brasileño Andrey Santos fichó por el Chelsea de Inglaterra tras desvincularse del Vasco da Gama

Su prometedor presente hizo que clubes como el Manchester City, PSG, Barcelona y Chelsea se interesen en sus servicios, pero fue el equipo londinense, que terminó por fichar al volante por 20 millones de euros hasta el 2027.

“Nunca he visto a un jugador, a los 18 años, tan listo como él. Físicamente, es una bestia, técnicamente está en un alto nivel. No va a ser mejor que yo, va a ser mucho mejor que yo”, comentó el ex crack brasileño Juninho Pernambucano, actual director deportivo del Olympique de Lyon de Francia.

Por lo pronto, podemos seguir apreciando al brasileño Andrey Santos, que busca junto al Scratch alcanzar uno de los cupos que otorga el Sudamericano para clasificar al Mundial de Indonesia, que se jugará entre el 20 de mayo y 11 de junio del 2023.

Sepa que:

Antes de jugar profesionalmente, Andrey Santos inició su carrera jugando en el fútbol sala del club Vasco Da Gama