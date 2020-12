Se juegan todo. El brasileño Casemiro reconoce que Real Madrid afronta una final adelantada ante Borussia Mönchengladbach, en un duelo que define su clasificación a los octavos de final de la Champions League.

“No sólo yo, todo el vestuario y el club sabe que es una final. Tenemos que encararlo así. En este club la final no se juega, se gana. Vamos con el corazón y con el alma. Lo hemos preparado bien. Hay que darlo todo en el campo”, dijo el brasileño en conferencia de prensa.

El mediocampista reconoció que el vestuario está con el entrenador de Real Madrid. “El año pasado ganamos dos títulos. Muchas veces olvidamos lo que ha hecho. La temporada es muy rara, no es normal, cada dos o tres días tenemos partidos. No somos máquinas, muchos equipos están teniendo altibajos. No sólo yo, toda la plantilla está con el míster”, afirmó Casemiro.

Las preguntas sobre una posible derrota incomodaron al jugador. “Yo creo que esa pregunta sobra, estamos pensando en partido a partido. Es una final y no estamos pensando en otro resultado. Queremos salir a muerte mañana, sólo queremos la victoria. Si ganamos, estamos dentro”, señaló.

Casemiro entiende que el peor error sería subestimar al adversario. “Borussia no es ningún rival pequeño, esto es la Champions League. Si bien la pretemporada no es buena, queremos jugar bien contra todos. Debemos hacerlo mejor, pero es casi imposible con tan poco tiempo”.