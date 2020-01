Lucha contra los rivales y contra su metabolismo. Eden Hazard, tiene una tendencia a ganar kilos y reconoció que eso afectó los primeros comentario tras su llegada a Real Madrid. El belga fue criticado por esta condición y reconoció a la revista Sport/Foot que las vacaciones lo había afectado más de la cuenta.

“Es verdad. No mentiré. Si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Cogí cinco kilos en verano. Soy de los que cogen peso rápido y también lo pierdo. En el Lille, con 18 años, pesaba 72 o 73 kilos y al ganar músculo pasé a 75. Y en un mal día, 77. En verano subí a 80 kilos, pero lo perdí en diez días”, explicó Eden Hazard uno de los jugadores más esperados en Real Madrid.

Eden Hazard fue una de las estrellas ausentes en la Supercopa de España por una lesión en el pie derecho y se espera que pueda reaparecer de a pocos en La Liga Santander , a la que pertenece desde el 2019 a la que al parecer le esta costando adaptarse.

“Se hablaba mucho cuando era más joven pero no hubo contacto con el club. Todo empezó hace dos o tres años. Después del Mundial de 2018 quise fichar, pero el Chelsea no me dejó. No quise dejar el Chelsea de malas formas", añadió Eden Hazard.

Por otro lado, el atacante reveló que desde chico anhelaba jugar por el Real Madrid. “En el jardín de mi casa jugaba y era el equipo con el que lo hacía. Zidane era mi ídolo. Veía el Bernabéu en la tele y era mágica. La camiseta, blanca, impecable. Iba a España de vacaciones, no a Madrid, y todos me hablaban del Real Madrid cuando jugábamos y veíamos sus partidos”, contó.