Real Madrid regresó a los trabajos bajo un estricto control sanitario y de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus, todo ello pensando en el retorno a las actividades de LaLiga, la novedad fue la presencia del volante belga Eden Hazard.

El conductor de Real Madrid fue operado del tobillo y se encuentra en

franca rehabilitación y todo haría indicar que el belga podría reaparecer

ante a que LaLiga Santander llegue a su fin.

Eden Hazard entrenó con el resto de sus compañeros y no mostró ningún problema en la zona de su operación. También volvió junto al Belga, Marco Asensio, quien sufrió una lesión en la rodilla.

El plantel completo de Real Madrid empezó a trabajar desde 10:00 a.m. bajo la atenta mirada de Zinedine Zidane quien en ningún momento

se despojó de la mascarilla y los guantes, que son parte del protocolo exigido por la LFP debido a pandemia de coronavirus.

LaLiga rueda en junio

Javier Tebas, presidente de LaLiga, confesó este domingo que le “gustaría” que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para retomar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus.

O Real Madrid voltou aos trabalhos nessa segunda-feira, com trabalhos individualizados e com os retornos de Éden Hazard e Marco Asensio. ⚽💪 #HalaMadrid pic.twitter.com/IPzfFHy3Qg — Central Real Madrid de notícias (@RMadrid_NewsBr) May 11, 2020

“Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española”, dijo Tebas, durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

