Real Madrid no cesa en su preparación no solo con miras al reinicio de La Liga Santander, no solo con la clara consigna de darle el alcance a Barcelona y despojarlo de la punta del torneo español. Zinmedine Zidane sabe que todo es posible, pero necesita de todo el talento de sus jugadores y para ello realizó una peculiar práctica de fútbol tenis.

El DT de Real Madrid ordenó juego de precisión y los jugadores armaron equipo para el fútbol tenis en Valdebebas donde se observaron increíbles ‘chalacas’, al mejor estilo de cristianao ronaldo, pero esta vez, en la versión del colombiano James Rodríguez, Marcelo, Sergio Ramos y Eder Militao, para nombrar algunos de los que sobresalieron.

Real Madrid desde su cuenta de Twitter no dejó pasar esta peculiaridad. “Colección de chilenas (Chalacas) en la ciudad de Real Madrid”, acompañado de las imágenes del entrenamiento matutino del cuadro merengue.

Real Madrid no para

El Real Madrid completó una sesión en la que el balón fue el protagonista tras recibir la visita del presidente, Florentino Pérez, a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para interesarse por la salud y estado de forma de los futbolistas.

El máximo mandatario del club acudió a las instalaciones para seguir de cerca la evolución de los suyos, tanto de la sección de fútbol como de baloncesto, tras semana y media de entrenamientos después de más de dos meses de parón debido al coronavirus, y charló con los jugadores y técnicos antes de sus respectivas sesiones.

El técnico francés Zinedine Zidane planificó una sesión de jueves con gran presencia de balón, como se aprecia en las imágenes difundidas por el club, con trabajos en grupo siguiendo siempre las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación de la covid-19.

Mientras que el belga Eden Hazard y el español Marco Asensio siguen cogiendo ritmo de cara a la reanudación, el serbio Luka Jovic y el hispano-dominicano Mariano Díaz repitieron como bajas y todavía no han podido entrenar junto al resto de sus compañeros.

Con información de EFE.

