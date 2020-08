Karim Benzema, uno de los jugadores más temidos por sus rivales cuando lo ven pisar el área, espera inspirar el mismo miedo cuando se ponga los guantes y se suba un cuadrilátero. El delantero del Real Madrid compartió un nuevo momento con sus seguidores quienes les hicieron muchas preguntas sobre su vida fuera de las canchas y por deportistas que admira, entre ellos mencionó a Mike Tyson y no ocultó su pasión por los deportes de contacto.

El ‘Gato’, goleador del Real Madrid, no dudó en reconocer en su lista de personalidades en primer lugar a Ronaldo Nazario. “Es quien me hizo amar el fútbol”. Pero ubicar a Mike Tyson en este podio hizo que su amigo, Fouad Ezbiri, campeón del mundo de kick boxing, preguntara si aún practica el boxeo y si probaría suerte en esta disciplina tras colgar los botines “Sí, me gusta entrenar el boxeo y lo he hecho mucho contigo. Me gustaría prepararme seis meses y luego si crees que puedo estar preparado para un combate, claro”, contestó.

El francés no dudó en reafirmar su admiración por el campeón que con 54 calendarios encima subiría, este año, nuevamente a un cuadrilátero. “Miro sus actuaciones en el ring, su determinación y lo admiro por haber surgido desde la nada”.

El goleador también reconoció que su nueva performance en La Liga de España, tiene un explicación, pues ha cambiado su manera de ejercitarse física y mentalmente: “Hay un poco de trabajo invisible, mucho sacrificio, descanso y manejo psicológico. El estilo de vida es muy importante y vas teniendo más experiencia”.

A muy poco de enfrentar a Manchester City, por la Champions League, el delantero reconoce que no le obsesiona ser goleador de Europa y es por eso que no le disputa el balón a Sergio Ramos cada vez que cobran un penal a favor de Real Madrid. “Sé patear penales y las faltas, pero Ramos los ejecuta super bien. Y no se le puede reprochar nada. A veces me los deja tirar, pero bueno... está bien así. Demuestra también que un delantero puede hacer muchos goles sin patear penales. Pero no es una cuestión de responsabilidad porque la tengo desde pequeño”, finalizó.

