No lo quiere nadie. Marcelo ha pasado de ser figura estelar del Real Madrid y la selección brasileña a no tener ofertas para la temporada 2021-22. El lateral no está en los planes del club madrileño, con el que tiene un año más de contrato, y hasta el momento sólo hubo un interés de la MLS.

A los 33 años, el defensa perdió piso en ‘la casa blanca’ y ya nadie se acuerda de su aporte en los diferentes títulos que ganaron con el brasileño. Su última temporada no fue la mejor y su puesto fue ocupado por un voluntarioso Mendy que no tendrá la calidad del zurdo, pero sí marca más y mejor que Marcelo.

Por eso el club ya le puso el cartel de transferible y el problema con el que se encuentran, es que nadie toco la puerta preguntando por el defensa. Al parecer los 8 millones de euros netos que gana el segundo capitán del Real Madrid, hacen que los clubes piensen mucho antes de hacerle llegar una oferta.

En su momento se especuló con una oferta del Inter de Miami. El club de la MLS, propiedad de David Beckham, quería llevar un jugador de los llamados franquicia a la liga norteamericana pero el tope salarial impidió que cuajara la operación. Conocida es la amistad entre el ‘galáctico’ y el defensa, por lo que no se descarta que ante la falta de ofertas se reactive la operación.

En los próximos días debería realizarse una reunión entre el representante de Marcelo y el club. Al agente del brasileño se le hará ver que su representado no entra en los planes y que lo mejor para el futuro de ambos es que salga de la institución. Para hacer más fáciles las cosas, el Madrid está dispuesto a pagar parte del sueldo del jugador en su nuevo club, como lo hizo esta temporada con Gareth Bale en el Tottenham.

Dado el gran aporte de Marcelo en sus doce años en el club, está descartado que si el crack no encuentra equipo lo deje sin jugar. El lateral sería uno más de la plantilla del nuevo entrenador, pero sí se le pediría que acepte un recorte en su sueldo que es el quinto más alto de la plantilla.

Marcelo llegó a los 18 años al Real Madrid y de blanco, se cansó de ganar títulos. El defensa obtuvo cinco Ligas españolas, dos Copas del Rey, cuatro Champions League y jugó 568 encuentros en los que anotó 44 goles y dio 115 asistencias. Un palmarés que no se puede pasar por alto a pesar de sus últimas dos malas temporada.

TE PUEDE INTERESAR