Sergio Ramos se despidió este jueves del Real Madrid tras 16 años llenos de éxitos. El defensor dejó claro que su salida no se debe a razones económicas, debido a que aceptó la oferta que Florentino Pérez tenía para él. Sin embargo, cuando informó de su decisión el club le comunicó que había “caducado” y que se debía marchar en busca de una nueva ‘casa’.

“El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente [de mi boca] ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido”, manifestó en su rueda de prensa de despedida.

“Llegados a este punto, en esta situación, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, y que dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, añadió.

El destino de Sergio Ramos se desconoce de momento. Su poca presencia debido a los constantes problemas físicos, tampoco le ha ayudado a reivindicar su figura. Desde enero, apenas pudo estar sobre el césped y ello le costó quedar fuera de la Eurocopa.

Ramos confesó que nadie está preparado para “decir adiós” al club blanco y anunció que “tarde o temprano” volverá a la entidad con la que ha logrado 22 títulos, tras confirmar que no jugará en el equipo en la temporada 2021-22.

“Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. He logrado 22 títulos con mucho esfuerzo y profesionalidad. Se cierra una etapa maravillosa, única, y nada volverá a ser como lo que he vivido, pero se abre un futuro en el que ojalá pueda añadir algún título a mi palmarés. Esto no es un hasta siempre, es un hasta luego porque, tarde o temprano, volveré”, dijo Ramos este jueves en el acto institucional de su despedida.