Real Madrid sufrirá la baja de Lucas Vázquez para lo que queda del curso 2020-21. El multifuncional futbolista español sufrió un esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda, de acuerdo a una resonancia magnética a la que se sometió este domingo, un día después del clásico ante Barcelona.

El choque entre Lucas Vázquez y Sergio Busquets en el clásico, luchando a ras de césped por un balón dividido, provocó una lesión con la que el deportista se despide de la temporada y puede que del Real Madrid. El futbolista gallego no ha alcanzado aún un acuerdo con el club blanco para su continuidad.

“Tras las pruebas realizadas a Lucas Vázquez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda”, confirmaron los servicios médicos del Real Madrid en el informe médico.

Si bien no hubo pronunciamiento de la entidad merengue sobre el tiempo de baja, el diario Marca sí hizo una publicación al respecto: “A pesar de que el club no estima plazos, Lucas Vázquez se pierde el resto de la temporada, por lo que no podrá ayudar a sus compañeros en la lucha por la Champions League y LaLiga”

Los doctores madridistas también realizaron pruebas al uruguayo Federico Valverde, que tuvo ser sustituido a la hora de clásico por un fuerte golpe. Según informaron a Efe fuentes del club, el centrocampista sufre un fuerte golpe en la planta de un pie y es duda para el encuentro del miércoles ante el Liverpool.

Con información de EFE.