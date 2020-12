Thibaut Courtois necesitó tiempo para acomodarse y convertirse en uno de los jugadores más confiables de Real Madrid. El belga, que arribó en la temporada 2018-19 procedente de Chelsea de la Premier League, tuvo un arranque complicado en España, pues Keylor Navas estaba en el club y tenía el rótulo de referente porque había ganado todo con el club.

El guardameta ha recordado esos momentos complejos durante la adaptación a la ‘Casa blanca’. En una entrevista con el medio Sporza en el podcast de Ruben Van Gucht, el ‘1’ de los merengues valoró esos episodios a partir de la relación que tenía el futbolista costarricense con Sergio Ramos, el capitán, y Zinedine Zidane, el entrenador.

“A Ramos le conocía un poco antes por unas vacaciones en Ibiza. Es un buen amigo de Navas, así que al principio no fue fácil para él. Pero me recibió bien, nunca tuvimos problemas. Ahora nos rendimos el uno al otro”, reconoció el ex Atlético de Madrid.

“Durante la alternancia en la portería con Keylor Navas, Zidane dijo que no teníamos nada más que ganar, así que iba a cambiar entre Navas y yo. Le gusta rotar. Pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Zidane”, admitió.

Luego, Courtois profundizó en la convivencia con el DT. “Puede que nuestra relación fuera un poco distante al principio, pero eso también se debió a que no tenía una historia con él como muchos otros jugadores de la plantilla. Él mismo se dio cuenta y tuvimos una buena conversación en el verano de 2019. Desde entonces nuestra relación ha crecido y ahora es muy buena”, expresó.

De otro lado, el portero manifestó que aprendió a vivir con las críticas. “Soy bastante inmune a eso. El año pasado tuve un momento difícil y recibí muchas críticas aquí en España y no siempre con razón. Me llegan esas críticas, pero no leo todo. Mi jefa de prensa me filtra las noticias para que sepa por dónde sopla el viento”, indicó.

“El mayor error de los futbolistas jóvenes es que miran en las redes sociales para ver qué se escribe sobre ellos. Pero simplemente te hace sentir mal. Si vas a tener eso en cuenta, morirás por ello. Tu cabeza se volverá loca si tienes que creer todo lo que hay en la prensa. Algo será cierto, pero eso ciertamente no”, concluyó.