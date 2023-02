Real Madrid y Al-Ahly se verán las caras este miércoles 8 de febrero (9:00 p. m. hora española) en el Estadio Moulay Abdellah en la ciudad de Rabat, Marruecos, en un duro encuentro por la semifinal del Mundial de Clubes 2023. El vencedor será rival del Al-Ahly en la final luego de superar por 3-2 al Flamengo de en la otra llave del torneo organizado por la FIFA.

¿Cómo, cuándo y dónde ver partido Real Madrid vs. Al-Ahly?

Real Madrid vs. Al-Ahly Mundial de Clubes 2023 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 8 de febrero de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Moulay Abdellah en Rabat, Marruecos 3. ¿A qué hora empieza? 21:00 horas de Madrid, España 4. ¿En qué canal transmiten? Telecinco, Mitele Plus, DirecTV Sports, ViX Plus y FOX Sports 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por el portal de diario Trome

Con la ausencia de Thibaut Courtois en portería y de su referente goleador Karim Benzema, así como de Eder Militao, Ferland Mendy, Lucas Vázquez y Eden Hazard, el Real Madrid se medirán este miércoles al club cariota, el más laureado de la historia pero que nunca ha pasado del bronce en esta competición.

La sesión de entrenamiento comenzó con el calentamiento con saltos y carreras de los jugadores y pases y paradas de los tres guardametas del Real Madrid para este duelo contra el Al-Ahly. Divididos luego en dos grupos, hicieron un círculo con Luka Modric en su centro, como primer jugador que intentaba interceptar el balón entre bromas de Vinícius Junior y sus compañeros.

Bajo la mirada de Carlo Ancelotti, el combinado merengue dio paso a ejercicios de posesión de balón y trabajo táctico antes de acabar con un partido en un campo de reducidas dimensiones.

El Real Madrid llegó al Complejo Mohamed VI bajo fuertes medidas de seguridad para realizar su último entrenamiento en vísperas de su encuentro contra Al Ahly. Una sesión en la que se destacó la presencia del entrenador de la selección marroquí, Walid Regragui, que mantuvo en el estadio una conversación con Ancelotti.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Al-Ahly

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Al-Ahly: El Shenawy; Hany, Abddelmonem, Metwally, Maaloul; Dieng, Fathy, Elsoulia; Elshahat, Abdelkader y Sherif.

¿En qué canal transmite y dónde ver Real Madrid vs. Al-Ahly?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Al-Ahly estará a cargo de la señal de TeleCinco y Mi Tele Plus en territorio español, mientras que en los Estados Unidos deberás sintoniza la señal de FOX Sports 2 y FOX Deportes. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por ViX Plus.

España : TeleCinco y Mi Tele Plus

: TeleCinco y Mi Tele Plus México : ViX Plus

: ViX Plus Centroamérica : ViX Plus

: ViX Plus Sudamérica : DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go

: DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go Brasil : Star+

: Star+ Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX Deportes y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Al-Ahky?

El partido entre Real Madrid y Al-Ahly está pactado a iniciar a las 21:00 horas de la noche en Madrid, España. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver la semifinal del Mundial de Clubes.

13:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU), México y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Chile, Canadá y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Uruguay y Chile

21:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver Telecinco EN VIVO, Real Madrid vs. Al-Ahly?

El servicio streaming de DAZN será el encargado de televisar el clásico Real Madrid vs. Al-Ahly. Conoce los precios de los planes disponibles para poder ver el partido del Mundial de Clubes.

Dial 28 de Andorra

Dial 5 de Movistar Plus

Dial 5 de Vodafone TV

Dial 5 de Virgin Telco

Dial 115 de SomTV

Dial 5 de Euskaltel

Dial 115 de R

Dial 5 de R

Dial 5 de Telecable

Dial 5 de Racctel Plus

Dial 5 de PTV Telecom

Dial 305 Cableworld

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Al-Ahly?

La señal del partido la tiene DirecTV Sports en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.

DIRECTV Sports, Señales localizada – Canal 610 SD

– Canal 610 SD DIRECTV Sports, Panregional – Canal 683 SD

– Canal 683 SD DIRECTV Sports, Señal Localizada – 1610 HD

– 1610 HD DIRECTV Sports, Canal Virtual – 4000 4k

¿Dónde ver FOX Sports 2 y FOX Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Al-Ahly en USA?

AT&T U-verse HD – FOX Sports 2 (Canal 1651 / 651 SD)

FOX Sports 2 (Canal 1651 / 651 SD) Dish Network – FOX Sports 2 (Canal 149)

FOX Sports 2 (Canal 149) Verizon FiOS – FOX Sports 2 (Canal 584 / 84 SD)

FOX Sports 2 (Canal 584 / 84 SD) DirecTV – FOX Sports 2 (Canal 618 / 1618 VOD)

FOX Sports 2 (Canal 618 / 1618 VOD) SlingTV – Disponible en el paquete Sling Blue

Disponible en el paquete Sling Blue Dish LATINO – FOX Deportes (Canal 855 HD)

FOX Deportes (Canal 855 HD) DirecTV – FOX Deportes (Canal 465 HD)

FOX Deportes (Canal 465 HD) Claro TV (Puerto Rico) – FOX Deportes (Canal 620 HD)

¿Dónde se juega el Real Madrid vs. Al-Ahly?

El Estadio Moulay Abdellah fue inaugurado en 1983 se encuentra ubicado en la ciudad de Rabat, Marruecos. El recinto que pertenece al club FAR Rabat y la selección marroquí cuenta con una capacidad para albergar 52.000 espectadores.

Sigue más información deportiva en diario Trome.

Real Madrid llega a complejo para entrenar