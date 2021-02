Kylian Mbappé ha recibido el mensaje que estaba esperando. Zinedine Zidane se ha pesto en contacto con él, no solo para felicitarlo por su triplete ante Barcelona en el Camp Nou, sino para reiterarle su deseo de tenerlo en su equipo de cara a las siguientes temporadas en Real Madrid. Así lo reveló Eduardo Inda, tertuliano del programa español ‘El Chiringuito’.

“El día posterior al ‘Noucampazo’, a ese maravilloso el 1-4 frente al PSG. Zidane le mando un whatsapp a Mbappé con dos mensajes. Uno, lo obvio, que fue la felicitación. Y había otro mensaje, que fue: ‘Aguanta’”, reveló el panelista del programa español.

“Creo que Kylian Mbappé no vendrá este verano porque no hay dinero y vendrá el siguiente. Estamos hablando de un club que no tiene necesidad de vender. Zidane lo está manejando maravillosamente bien”, añadió para “El Chiringuito de Jugones”.

‘Le Parisien’ ha tasado al delantero del PSG en 200 millones de euros, una cifra más realista a la crisis económica que se vive en el fútbol de Europa tras casi un año de estadios cerrados por la pandemia del coronavirus.

Tal como apunta la citada fuente, solo clubes de la economía de Manchester City, Juventus, Liverpool y Real Madrid están en la capacidad de pagar el nuevo precio de Kylian Mbappé.

La ventaja con la que corre Real Madrid es la influencia que tiene Zidane Zidane para el delantero francés, pues no solo es su ídolo, sino sería vital para que el jugador defina su futuro.





