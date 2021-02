Días complicados son los que vive Zinedine Zidane con Real Madrid que sufre una nueva crisis de resultados que lleva al francés a ser cuestionado en el banco de la Casa Blanca y su encontró con la prensa, previo al duelo con el Huesca, ha sido más que accidentado.

El entrenador francés, quien siempre ha exhibido una calma casi budista, este viernes no ha podido resistir ‘calentarse’ y exigir “respeto” cuando se le preguntó sobre su continuidad en el cuadro merengue.

“Todos los días estoy fuera. El año pasado la Liga la ganamos nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho a pelear la Liga este año. Por lo menos este año. El año que viene hay que hacer cosas, hay que cambiar... ¿Pero este año? Déjennos pelear, a los que ganaron la Liga el año pasado”, comentó el estratega francés.

“Sólo pido un poco de respeto a todo esto. Me hacen reír... Pero no pasa nada. Ustedes decís muchas cosas y hay que asumirlas. Díganme en la cara: ‘te queremos cambiar’, no sólo por detrás”, estalló ‘Zizou’

Zinedine Zidane retomaba el contacto con la prensa después de superar el contagio de COVID-19 y descartó una posible renunciar antes que termine la temporada. “Si hay cosas que no funcionan hay que ver al responsable y yo lo soy de esta plantilla. El próximo año seguro hay que hacer algo, pero esta temporada esta plantilla se merece seguir y dar la cara. A nuestra afición le digo que vamos a dar la cara pase lo que pase y a intentar dar una alegría. Quieren vernos ganar y jugar bien al fútbol. Lo vamos a intentar”, agregó.