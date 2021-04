La lucha por el título en LaLiga está muy emocionante, a poco del desenlace. Real Madrid Club de Fútbol se mantiene como uno de los candidatos a levantar el trofeo, aunque Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla también tienen chances matemáticas. En tienda merengue, su entrenador Zidane Zidane sabe muy bien que lo primero es ganar todo lo que se pueda.

“Estamos peleando y creo que como hasta ahora hay que estar concentrados en el día a día, porque se preparan todos los días. Estamos cerca del final de temporada y solo nos centramos en el partido de mañana. Vamos a hacer todo para ganar”, aseguró Zidane en rueda de prensa, a un día del duelo ante Osasuna.

El francés, por otro lado, reaccionó a la derrota de Barcelona a manos de Granada e insistió en su idea de seguir dando pelea en LaLiga. “No me alegro de las derrotas de los rivales. Vamos a intentar ganar esta liga hasta el final. Faltan siete partidos y no pensamos en el final”, indicó.

Show Player

Zidane anunció que Sergio Ramos está listo para volver y dio a entender que reservará a algunos jugadores, pensando en el duelo de vuelta de semifinales de la Champions League ante Chelsea. Precisamente, a propósito de la cita internacional, el técnico confirmó que Marcelo estará, pero un día antes cumplirá su labor como miembro de mesa en las elecciones de la Asamblea de Madrid.

Real Madrid, segundo en LaLiga con 71 puntos, dos menos que el líder Atlético de Madrid, recibirá este sábado 1 de mayo a Osasuna en el Estadio Alfredo Di Stéfano, por la jornada 34 del campeonato español. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports.

TE PUEDE INTERESAR