El sueño de robarle pelotas a Lionel Messi, de rascar a Karim Benzema y de brillar durante una fecha más que el portugués Joao Felix, en LaLiga Santander parecen hacerse realidad para el peruano Renato Tapia quien luego de terminar su contrato con el Feyennoord, tiene todo definido para ponerse la casaquilla del Celta de Vigo, según lo asegura diario AS de España.

La crisis de la pandemia por coronavirus ha significado un oportunidad para el ‘Capitán del Futuro’. “Celta ha cerrado el primer fichaje para el siguiente curso. Se trata del centrocampista peruano Renato Tapia”, resumió ‘Diario AS’. En tanto diario ‘Mundo Deportivo’ replicó esta noticia y rotuló en su portal “Renato Tapia, primer fichaje del Celta 2020-21”

Renato Tapia llega a Celta de Vigo con su carta pase en la mano, pues su contrato con Feyenoord concluye este lunes y negociar su pase como jugador libre situación favorable para la economía del cuadro español golpeada por la crisis que viven los clubes de LaLiga Santander debido ala pandemia de coronavirus. El costo por la transferencia del jugador de la selección peruana es a costo cero y las negociaciones se han reforzado en el sueldo del jugador.

La aprobación del entrenador de los celestes, Óscar García, ha sido vital para la llegada del peruano. El estratega había pedido un refuerzo en el mediocampo y quedó convencido por la calidad del volante mundialista en Rusia 2018.

ADIÓS AL FEYENOORD

“El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre”, señaló, hace algunas semanas, el mediocampista de la selección peruana, en diálogo con el periodista deportivo César Vivar, a través de un Instagram Live.

El futbolista de 24 años también reconoció que Cruz Azul estuvo en sus servicios, pero por ahora no tiene en mente compartir equipo con Yoshimar Yotún.

“Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. Lo mejor era quedarme aquí y fue la mejor elección”, reveló en la conversación.