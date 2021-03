El rendimiento de Renato Tapia con Celta de Vigo se está reflejando en las cifras. El volante, convocado para enfrentar a Real Madrid en LaLiga Santander este fin de semana, ha conseguido elevar su valor en el mercado, de acuerdo con una nota publicada por la página Transfermarkt , experta fichajes, valores y otros temas relacionados.

El portal mencionado indicó que el mediocampista nacional se revalorizó con respecto a los números alcanzados el pasado 5 de enero. Así, el jugador de 25 años está tasado en 20 millones de euros, un crecimiento del ciento por ciento tras los 10 millones registrados en los primeros días del 2021.

De ese modo, el medio tuvo un notable crecimiento y en la tabla general de LaLiga de España es el quinto mejor en ese ámbito solamente superado por Pedri de Barcelona, Marcos Llorente de Atlético de Madrid, Frenkie De Jong también del cuadro catalán y Youssef En-Nesyri del Sevilla. Asimismo, el volante central es el futbolista latinoamericano más revalorizado.

De otro lado, el ‘Cabezón’ es el mejor posicionado de la actual plantilla de Celta de Vigo. El número 14 de los celestes tiene una amplia ventaja con respecto a sus compañeros Santi Mina, Brais Méndez y Fran Beltrán, todos con 12 millones de euros. Más atrás aparecen el referente Iago Aspas y el ex Barcelona o Arsenal Denis Suárez con 10 millones.

Finalmente, Tapia también lidera los valores de la selección peruana. El 53 veces internacional con la Bicolor se alejó de André Carrillo (11.5 millones de euros) y muy por encima del tercero Raúl Ruidíaz (7 millones). El top cinco de la Blanquirroja la completan Luis Abram con 6.8 y Gianluca Lapadula con 5 millones de euros.

🚀 El volante Renato Tapia se dispara de nuevo en su estreno en LaLiga con el Celta de Vigo.



🇵🇪 🔥 El peruano más valioso del momento es otra vez el jugador latinoamericano más revalorizado del fútbol español y nuevo ‘MVP’ del #Celta.



👉 https://t.co/VgAEkDWE6Z#Peru #LaLiga pic.twitter.com/GRxdSTtuqd — Transfermarkt.es (@TMes_news) March 19, 2021

EN LA MIRA DEL SEVILLA

La estabilidad que había encontrado Renato Tapia en Celta de Vigo tendría fecha de caducidad, pues tras sus buenas actuaciones en LaLiga, Sevilla ha decidido poner todos sus esfuerzos por contratar al peruano de cara a la próxima temporada, donde tiene aspiraciones para participar de las competencias más importantes de Europa.

Ramón Rodríguez, director deportivo de Sevilla, más conocido ‘Monchi’ ha reconocido que está trabajando para conformar un equipo importante para la temporada 2021-2022 y llegar abril con los fichajes cerrados. En la lista de refuerzos uno de los jugadores que ha llamado la atención, ha sido la revelación de LaLiga, Renato Tapia.

Fichajes.net asegura que la posición de volante central es prácticamente del ‘Capitán del futuro’. El peruano es seguido por Julen Lopetegui desde su aparición en campeonato español. El único problema sería el alto costo en que lo está valorizando Celta de Vigo, por encima de los 10 millones de euros, pero los andaluces estarían encontrando una fórmula para tener éxito en esta operación.

Sevilla pone todo su esfuerzo para fichar a Renato Tapia (Foto: La Voz de Galicia)

RECUERDA A SU ABUELO

Renato Tapia afronta este sábado unos de los momentos más importantes de la temporada para Celta de Vigo, cuando reciba en casa a Real Madrid por la fecha 28 de LaLiga, previo a este duelo el peruano ha recordado los sacrificios hechos en su vida en una entrevista para Celta Media.

El también volante de la selección peruana, confesó su prematuro inicio con la pelotita. “Empecé a jugar al fútbol con tres años. Antes que yo supiera que iba a ser futbolista, mi padre ya lo sabía. Él estaba convencido al cien por cien”, contó el ‘Capitán del futuro’ para una sección llamada “Mi vida en fotos”.

Entre los recuerdos del jugador hubo uno que tocó de manera especial al jugador. “siempre me apoyaba, me llevaba a todos los lados”, dijo y también recordó: “Me daba 50 céntimos de moneda peruana por cada gol que metía. Ahora, de estar en una fiesta ‘allí arriba’ celebrando todo lo que estoy haciendo”, contó.