Es dueño y señor del mediocampo. Renato Tapia ha vuelto a demostrar porqué LaLiga lo ha puesto al mismo nivel del brasileño Casemiro y este domingo se ha convertido en elemento de mejor puntuación en la goleada de Celta de Vigo (3-0) ante el Deportivo Alavés, donde una de sus intervenciones gestó el segundo tanto de los gallegos.

El volante de la selección peruana llegó oportuno para interrumpir la proyección del uruguayo, Facundo Pellistri, quien intentó ‘esconder el balón’, pero no pudo ante el choque con el ‘Capitán del futuro’ y perdió la posesión de la pelota.

Tras el oportuno quite, el esférico quedó en los pies de Nolito, quien se encargó de habilitar a Iago Aspas y este, solo frente al golero local, se encargó de definir con categoría sobre los 14 minutos.

Renato Tapia vuelve a ser protagonista (Video: ESPN)

El peruano no solo se ha llevado el reconocimiento de los narradores, sino que también ha sido uno de los jugadores con mejor calificación de parte de los hinchas, a través de las redes sociales.

Renato Tapia volvió a ser figura en Celta de Vigo (Foto: LaLiga Santander)

Los números del jugador peruano han hecho que su valor en el mercado se incrementara de manera exponencial, pues hasta hace algunos meses según transfermarkt, el peruano valía 10 millones de euros, hoy su cotización alcanzaría los 20 millones, lo que haría muy difícil a Celta de Vigo retenerlo para la próxima temporada. “Estoy sorprendido. Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo”, señaló.

