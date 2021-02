Renato Tapia se ha convertido en la revelación de LaLiga de España, sus números, fecha a fecha, y su calidad fuera de ellas no solo le ha ganado la admiración de los hinchas de Celta de Vigo, sino también de poderosos clubes del ‘Viejo Continente’ que desean el talento del volante predilecto por Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

El mediocampista del cuadro gallego ha reconocido que no bajar los brazos nunca ha sido una de las claves para este buen momento, “Creo que el secreto de todo esto fue que siempre tuve mucha perseverancia. El tiempo me dio la razón, supo premiarme por mi paciencia, por esperar el momento indicado para moverme, para hacer cosas que antes no hacía. No es una casualidad, sino un trabajo de muchos años”, dijo Renato Tapia en entrenvista para DirecTV.

El peruano pasó años complicados en Holanda, donde siempre luchó por ser titular y cuando alcanzaba su objetivo, cambiaba de equipo. “Se siente bonito que la gente hable de tu trabajo y los peruanos se sientan orgullosos de lo que estoy haciendo. Que puedan ver los partidos y sepan lo que estoy haciendo”, agregó el mediocampista de la selección peruana.

Renato Tapia explica su buen momento en España (DirecTV)

“Todo esto me da muchísimas fuerzas para seguir trabajando y sostener este momento, que es lo más difícil, no solo llegar, sino mantenerlo”, contó el jugador que suma 22 partidos como titular en Celta de Vigo y es pieza clave para el ‘Chacho’ Coudet.