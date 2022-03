River Plate vs. Boca Juniors en vivo se enfrentan en Buenos Aires por una edición más del Superclásico que paraliza el mundo del fútbol. Millonarios y Xeneizes se verán las caras este domingo en un partido que será crucial de cara a lo que resta de la Copa de la Liga Profesional, pues ambos equipos vienen peleando en lo más alto de sus respectivos grupos con la intención de clasificar a los cuartos de final. Aquí en TROME podrás conocer los horarios, canales de TV y todos los detalles que necesites saber para poder ver en vivo y en directo la transmisión del partido.

River llega con un ligero favoritismo a este duelo, con un rendimiento en alza y un poder de fuego que expuso ante Deportivo Laferrere en la Copa Argentina (5-0) y el domingo pasado frente a Gimnasia y Esgrima (4-0), por la sexta fecha del torneo local. Pero Gallardo no se confía. “Este Superclásico no es decisivo para nada. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. River debe seguir creciendo como equipo”, dijo el laureado entrenador.

Boca sufrirá una baja clave debido a una fractura en el pie izquierdo que sufre su capitán, el defensa Carlos Izquierdoz, pero podría sumar al goleador Darío Benedetto, ex Olympique de Marsella.

River vs. Boca: cuándo y dónde juegan el clásico

El clásico entre River Plate y Boca Juniors se disputará este domingo 20 de marzo, día de clásicos alrededor del mundo en las principales ligas del mundo, siendo una de ellas la Superliga Argentina. Este partido se vivirá en la casa del ‘Millonario’, el estadio Monumental, donde se jugará una edición más del Superclásico.

River vs. Boca: hora del partido

En Argentina, la hora de inicio del River vs. Boca será desde las 19:00 horas. Recordemos que este clásico sufrió algunas modificaciones en cuanto a su horario debido a que dos horas antes se jugará el otro clásico importante del día, Real Madrid vs. Barcelona, por lo que la AFA tomó la decisión de colocar el River-Boca a las 19:00 horas. Aquí te contamos más horarios en el mundo para ver el partido.

Perú: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Chile: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Venezuela y Bolivia: 18:00 horas

Estados Unidos (este): 18:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 15:00 horas

México: 16:00 horas

River - Boca, clásico: canales de transmisión

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors puede ser visto por 3 canales de TV: Fox Sports Premium y TNT Sports (válido solo Argentina) además de ESPN para todo Latinoamérica. Recordemos que las dos primeras señales solo son exclusivas para el territorio argentino gracias al paquete premium fútbol, mientras que ESPN transmite en el resto de Sudamérica todos los partidos que juegan Boca y River tanto en Superliga Argentina como en Copa Libertadores.

¿Dónde ver online el partido River vs. Boca?

Si el partido lo quieres ver vía transmisión de Fox Sports Premium o ESPN deberás seguirlo por la plataforma online de Star Plus, mientras que si lo quieres seguir por TNT Sports puedes hacerlo en su plataforma online TNT Sports Go.

