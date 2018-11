River Plate vs. Boca Juniors: Rodolfo D'Onofrio reta a xeneizes "Vengan a jugar, no tengan miedo" |VIDEO 

Rodolfo D'Onofrio, presidente deRiver Plate , aprovechó la presencia de la prensa argentina para enviar un mensaje de indignación contra Daniel Angelici, su par en Boca Juniors , por incumplir con el trato que firmaron el pasado sábado cuando se reprogramó la final de Copa Libertadores.

"No puedo creer que Daniel (Angelici) no haya tenido el respeto hacia mí y a (Alejandro) Domínguez, de no respetar el papel que firmamos jugar al día siguiente. Ahí acordamos postergarlo. Nunca pensé que esa noche estaba escribiendo pidiendo los puntos. Faltó a su palabra, faltó a lo que firmó", indicó en conferencia de prensa.

El titular de River Plate aseguró que Boca Juniors hace todo lo posible para evitar el enfrentamiento en el campo. "Querer echarle la culpa a River es un invento.Está claro que no lo quieren jugar. Nos pueden ganar, no somos tan buenos. Vení a jugar, no tengan miedo nadie los va a matar. Tenemos que terminar con esta boludez, el mundo nos está mirando", añadió.

D'Onofrio envía este mensaje a presidente de Boca Juniors.

El mandamás de River Plate también envió un mensaje directo a Angelici "Si el presidente de Boca está mirando esto: terminemos con esto, juguemos, por favor. Creo que tienes palabra y te están llamando a algo que no tienes que hacer. Hay que tener valores en la vida. Basta de la vergüenza, el papelón. Lo vi en los diarios del mundo. Siento un dolor inmenso. Error de la seguridad, asumido, no estamos inventando nada. Pero basta, basta, basta", añadió.

"Esto no es la final del mundo, es la final dela Copa Libertadores si se pierde habrá dolor, pero nada más. Qué son esas pavadas del TAS, basta de esos discursos. Que hagan lo que quieran, yo estoy haciendo una convocatoria a la lógica" agregó el presidente de River Plate.