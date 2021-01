Ronald Koeman fue uno de los más contento con el triunfo de Barcelona ante el Elche, no solo por sumar una nueva victoria fuera de casa, sino por que el equipo parece haber encontrado la actitud para ejecutar una de sus principales demandas recuperar el balón.

“Muy feliz por cómo hemos ganado. Hemos tenido muchos partidos en los últimos días y hemos estado concentrados. Fuimos superiores al contrario. Hemos tenido paciencia. Hemos robado balones. Ha sido difícil marcar porque tenían a mucha gente detrás. Pero hemos presionado bien”.

El entrenador de Barcelona no ocultó que se alarmó por una situación que pudo poner en riesgo su victoria. “Ellos sólo han tenido una ocasión y ha sido por un fallo grande en nuestra defensa. Pero Ter Stegen ha estado muy bien en el uno contra uno. Menos mal que tenemos a un gran portero, porque nos podrían haber empatado”, reconoció.

Ronald Koeman ha quedado conforme con un pedido al equipo desde hace barias fechas. “Defensivamente, salvo el fallo, hemos estado bien. Lo mejor de hoy ha sido la presión al contrario y nuestro juego sin balón. Somos un justo ganador”, señaló el holandés.

“Queremos volantes que pisen el área”

Asimismo, ha mostrado contento con el buen nivel que esta alcanzado Frenkie De Jong. “Los tres delanteros no son suficientes, necesitamos que los centrocampistas marquen. Es bueno que Frenkie marque y que asista. Está creciendo mucho. Queremos que los centrocampistas pisen el área y suban”.

También ha elogiado la rebeldía de Riqui Puig. “Ha salido bien y ha saltado muy bien. Ha llegado al área, que es donde queremos tener a los centrocampistas. Cuando el entrenador te da minutos debes demostrar que tienes futuro. Ha tenido importancia en el partido”.

El holandés reconoció que Barcelona no bajará los brazos en su lucha por el título. “Tenemos una distancia enorme de puntos con Atlético Madrid, que sigue fuerte, pero creo que no bajaremos nuestro rendimiento y nuestra intensidad. Lo intentaremos hasta donde ya no sea posible”, finalizó.