Barcelona ha goleado al Osasuna y uno de los más felices ha sido Ronald Koeman, no solo acabar con la mala racha en LaLiga, sino por ‘despertar’ de Antoine Griezmann y el sentido homenaje de Lionel Messi a Diego Maradona.

El holandés ha terminado más que satisfecho con la actuación del francés Antoine Griezmann. “Hoy he visto muy bien a Antoine, desde su posición ha jugado con mucha libertad, ha dado una asistencia y ha marcado un gran gol. Es el jugador que queremos”, dijo el DT para Barça TV.

Ronald Koeman no dejó de mencionar la emotiva celebración de Lionel Messi dedicada a Diego Maradona. “Son cosas de un grande, primero por la jugada y el gol, segundo, por el gesto hacia Maradona. Ha sido algo muy grande. No sabía que Leo iba a hacer esa celebración”, comentó.

GOL Lionel Messi para el 4-0 de Barcelona vs. Osasuna. (Fuente: Bein Sports)

El DT de Barcelona ahora pone la mira sobre Atlético Madrid, líder de LaLiga. “Todavía es algo complicada nuestra situación, pero de aquí a final de año tenemos seis partidos, cuatro en casa, y no podemos fallar. El Atlético está muy fuerte, pero es una temporada muy larga”, concluyó.

En medio de la alegría, la lesión de Clément Lenglet parece no preocupar a Ronald Koeman. “He estado con el doctor y parece que no es muy grave, pero hay que esperar hasta mañana. Aún no sé si va a llegar al partido del miércoles, ojalá que no sea mucha cosa”, dijo.