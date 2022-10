Como si fuera Leónidas arengando a sus 300 espartanos, Ronaldinho se paró en medio del vestuario del Barcelona. Todos se sorprendieron. En minutos salían al campo del ‘Santiago Bernabéu’ a enfrentar a los ‘Galácticos’ del Real Madrid y las palabras del brasileño fueron una poderosa vitamina que llegó al corazón de cada compañero.

Aquel 19 de noviembre de 2005, Ronaldinho fue protagonista en el Clásico español. Antes, durante y después del partido. El ‘10′ azulgrana humilló al Real Madrid con dos goles de antología en el triunfo 3-0 que motivó a la multitud que llenó el Bernabéu a ponerse de pie y aplaudirlo en una escena única y eterna.

INIESTA: ‘NOS LLAMÓ DE MADRUGADA’

Durante la semana previa al encuentro, Ronaldinho llamó a sus compañeros durante la madrugada, uno por uno, para darles una noticia no tan grata. Su excompañero Iniesta se animó a contar parte de la historia. “Respondí al teléfono y me dijo: Andrés, sé que son las 3 de la mañana, pero tengo que decirte una cosa, en junio me voy del ‘Barca’”, le dijo dejándolo helado.

Ronaldinho 'anunció' a un jovencito Iniesta que dejaría Barcelona para irse al Real Madrid

“Mi hermano (su representante) está cerrando un acuerdo con el Real Madrid. Son cifras increíbles a las que no puedo decir que no. Tú eres joven, puedes entenderme… Pero por favor no se lo digas a nadie en el vestuario o en el club, no me traiciones… Me fio de ti más que de ningún otro. Buenas noches, Andrés”, y ‘Dinho’ cortó sin darle tiempo a que Iniesta pudiera decirle algo.

Un día antes del partido, el plantel del Barcelona entrenaba de manera diferente. Había un silencio extraño. Casi nadie quería hablar. Para todos, Ronaldinho estaba a punto de jugar su último duelo con ‘Barca’ y luego se iría al ‘archirrival’. Los jugadores abrazaban y daban un cariño especial al brasileño como no lo habían hecho antes.

UN MENSAJE DIRECTO AL CORAZÓN

Llegó el día del Clásico. El 19 de noviembre de 2005. En la cancha los esperaba un Real Madrid donde estaban los ‘Galácticos’: Iker Casillas, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Júlio Baptista, David Beckham, Zinedine Zidane, Robinho, Raúl y el ‘Fenómeno’ Ronaldo. Barcelona contaba, además de ‘Dinho’, con los jóvenes Víctor Valdes, Xavi, Iniesta, un Messi que recién aparecía, y también estaban Puyol, ‘Rafa’ Márquez, Deco y Eto’o.

Ronaldinho le dio cátedra de fútbol a los 'Galácticos' del Real Madrid

En el vestuario, antes de salir al campo, Ronaldinho se dirigió a sus compañeros. Sus palabras remecieron los corazones. “Chicos, hoy jugamos un partido importante, ellos son fuertes, pero en estos días he descubierto que somos una familia. He llamado a cada uno de ustedes a mitad de la noche y les he contado que me voy en junio, pero ninguno de nosotros ha hablado”, empezó su discurso.

“Después de esto, he entendido que estamos dispuestos a morirnos por dentro antes que traicionarnos. Yo me quedo aquí (en Barcelona) por muchos años. Ahora salgamos al campo y vamos a darle una lección de futbol a estos del Madrid...”, finalizó. Un grito de guerra estremeció el camarín. Había convertido a un puñado de jugadores en guerreros hambrientos de gloria.

SE JUGÓ UN CLÁSICO APARTE

Esa noche, Ronaldinho marcó un doblete, jugó unos de sus mejores partidos y salió ovacionado del ‘Santiago Bernabéu’ con los hinchas locales de pie, algo nunca antes visto. “Parecía que él estaba haciendo un comercial para algún patrocinador. ¡No parecía real! En un clásico contra el rival más grande, en su casa, marcaba dos goles y todos los fanáticos oponentes se levantarían para aplaudirle, es una cosa del cine”, contó su excompañero y compatriota Edmílson.

Aquel día, Ronaldinho dio una lección de fútbol mágico, hizo que los dedos del Barcelona formaran un puño y además, se cobró una revancha personal con Vanderlei Luxemburgo, técnico del Real Madrid, con quien tuvo problemas personales cuando dirigió a Brasil y lo dejó fuera de una convocatoria en Eliminatorias “por estar gordo”. Tres fechas después del clásico español, Luxemburgo fue echado de la ‘Casa Blanca’, pero esa ya es otra historia...

