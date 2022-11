La última batalla de Lionel Messi para conquistar la gloria infinita. Argentina y Arabia Saudita debutan este martes 22 de noviembre en el Estadio Lusail, ubicado en la ciudad de Lusail, por la fecha 1 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste de Scaloni inicia su camino por la tercera estrella de su historia en una llave donde también se encuentran México y la Polonia de Robert Lewandowski.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Argentina vs. Arabia Saudita por el Mundial de Qatar 2022?

Argentina vs. Arabia Saudita Grupo C del Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Martes 22 de noviembre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Lusail, Lusail (Qatar) 3. ¿A qué hora juegan? 09:00 horas de Buenos Aires 4. ¿En qué canal transmiten? TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Argentina?

Desde las Copas del Mundo de 1998 y 2002, Argentina no arrancaba como el gran candidato a llevarse el trofeo el certamen por encima de los históricos Brasil, Francia y Alemania. La conquista de la Copa América, el segundo lugar en las Eliminatorias Sudamericanas y el momento ‘prime’ de Leo Messi con el PSG, son los argumentos sólidos para que la llamada “Scaloneta” tenga éxito en tierras qatarís.

El reciente amistoso que terminó 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos confirmó que Argentina mantiene su excelente nivel y se espera que no sufra problemas para liquidar a Arabia Saudita, que suele ser el país más accesible en los Mundial de Fútbol aunque apenas cayeron por 1-0 ante Croacia en su último juego de práctica.

Lionel Messi, quien disputa su quinto Mundial de su carrera profesional, hizo trabajos diferenciados con Argentina para que pueda llegar al 100% de sus condiciones físicas. Todo indica que el “10″ será titular en la formación inicial de Scaloni contra los Hijos del Desierto.

El once de la selección de Argentina iría de esta manera para el debut contra Arabia Saudita: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Angel Di María, De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Cabe recordar que Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados de la lista de la Selección Argentina y, por esta razón, se convocó a Ángel Correa (Atlético Madrid) y Thiago Almada (Atlanta United).

Lionel Messi hizo trabajos diferenciados con Argentina pero todo indica que llegará bien para el debut contra Arabia Saudita. (Foto: AFP)

¿Cómo llega Arabia Saudita?

Arabia Saudita quiere acabar con la mala fama de ser “el patito feo” de las Copas del Mundo luego de ocupar el primer lugar de su zona de clasificación con 23 puntos. Su principal figura es Salem Al-Dawsari, jugador de 30 años que milita como delantero del Al-Hilal y con la experiencia de haber jugador en el Villarreal de LaLiga Española.

Su entrenador Hervé Renard colocaría la siguiente formación en su debut ante Argentina: Mohammed Al-Owais; Saud Abdul Hamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Firas Al-Brika, Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj y Saleh Al-Shehri.

El el otro partido del Grupo C se enfrentan México y Polonia. Ambos buscarán darle pelea a la Argentina.

Alineaciones probables de Argentina y Arabia Saudita

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Angel Di María, De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Angel Di María, De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdul Hamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Firas Al-Brika, Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj y Saleh Al-Shehri.

Historial de partidos entre Argentina y Arabia Saudita

06/07/1988 - Argentina 1-1 Arabia Saudita (Copa de Oro Bicentenario de Australia)

16/07/1988 - Argentina 2-0 Arabia Saudita (Copa de Oro Bicentenario de Australia)

20/10/1992 - Argentina 3-1 Arabia Saudita (Copa Rey Fahd)

14/11/2012 - Argentina 0-0 Arabia Saudita (Amistoso)

¿En qué canal transmite y dónde ver Argentina vs. Arabia Saudita?

La transmisión del partido Argentina vs. Arabia Saudita estará a cargo de la señal de TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol, Chilevisión, Teledoce, El Canal del Fútbol y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5 y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

: SKY Sports HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina

: DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Argentina vs. Arabia Saudita?

El partido entre Argentina vs. Arabia Saudita está pactado a iniciar a las 07:00 horas de la mañana en Buenos Aires, Argentina. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

04:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

05:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

06:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

07:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

11:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Arabia Saudita?

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo seguir Argentina vs. Arabia Saudita vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP. Cobertura completa de 32 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 incluyendo la gran final.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Arabia Saudita?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Argentina vs. Arabia Saudita?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Dónde juegan Argentina vs. Arabia Saudita?

El Estadio Icónico de Lusal, ubicado en la ciudad de Lusail en Qatar, acogerá el partido entre Argentina y Arabia Saudita por la fecha 1 del grupo C de la Copa del Mundo de Catar 2022. El recinto fue fundado el 22 de noviembre de 2021 y tiene una capacidad máxima para 80 mil espectadores.

Grupo C del Mundial de Qatar 2022

Grupo C del Mundial Qatar 2022 Argentina México Polonia Arabia Saudita

