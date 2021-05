Sergio Ramos no será parte de la selección española para enfrentar la próxima Eurocopa y los fanáticos de ‘La Roja’ en el mundo entero no pueden con la indignación. Luis Enrique decidió no contar con el histórico capitán del equipo luego de las constantes lesiones que sufrió a lo largo de la temporada que no le permitieron tener un rendimiento continuo en el Real Madrid.

Tras el anuncio de los 24 jugadores y la ausencia del futbolista blanco, los malos comentarios sobre la gestión del extécnico del Barcelona no se hicieron esperar. Muchos señalaron que sería “el peor error de su carrera”.

“No está Ramos, me parece espantoso. Si usted piensa que no merece jugar es un tema discutible, pero nadie puede duplicar el papel que tiene como veterano y capitán”, explicó algún fan.

Reaccionando a los convocados, otro usuario escribió: “La decisión idiota de Luis Enrique. Fracasará a lo grande”. “Sin Ramos pero sí lleva a Eric García. Qué absoluta broma”, agregó uno más.

Luis Enrique decidió no llevar a 26 futbolistas como permite la organización de la Eurocopa. Dejó fuera a futbolistas como Nacho Fernández, quien fue protagonista en los 19 partidos en los que el equipo de Zinedine Zidane mantuvo su arco en cero.

Por su parte, el exfutbolista inglés, Gary Lineker, escribió. “No está Ramos en la convocatoria de España. De hecho, ni un solo jugador del Real Madrid. Eso no puede haber sucedido antes. Extraordinario”.

La dura crítica en redes sociales a Luis Enrique tras no llamar a Sergio Ramos. (Captura: Twitter)

¿Por qué Luis Enrique no convocó a Ramos?

El técnico de España dio luces de por qué no buscará contar con Ramos en la Euro: “Cualquier decisión sobre Ramos siempre ha sido polémica. Sé dónde estoy y lo acepto como algo normal y espero que no afecte a la selección. No pongo en duda el nivel de Nacho, pero quiero llevar a 24 jugadores y hay 3 o 4 jugadores que podrían estar en la lista y se lo merecen. De los Juego Olímpicos no hablo porque no me compete”.

También aceptó haber conversado con el capitán del Real Madrid. “Hemos meditado mucho la decisión. La conversación de ayer la mantengo en privado. No fue fácil pero me tengo que ceñir a lo que considero que es mejor para la selección”.