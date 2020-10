Responde al llamado de la sangre. Gianluca Lapadula, jugador italiano de orígenes peruanos, habría decidido atender el pedido de Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas para que el goleador pueda recibir la esperada convocatoria a la selección peruana.

De acuerdo al periodista Bruno Ortiz, el delantero de 30 años habría iniciado los trámites legales para la obtención del DNI peruano, documento con el cual adquiere la ciudadanía nacional y, por consecuencia, también lo hace elegible para representaciones deportivas. Es decir, ya podría ser llamado a la ‘bicolor’ de cara a partidos al mando del ‘Tigre’.

El proceso no es complicado, pero tardará un poco más, debido a los problemas generados por el COVID-19 y porque la documentación tiene que ser validada por las autoridades italianas y peruanas. Para ello es preciso que se cuente con la documentación familiar y acudir a la embajada o consultado en dicho territorio.

Lapadula en la Selección Peruana

Sobre las intenciones mostradas por Gianluca Lapadula en sus últimas entrevistas, el gerente de selecciones, Antonio García Pye, manifestó a América TV que “así llame, si no tiene pasaporte peruano no va a poder venir. Además, para ser seleccionable, primero tiene que hacerse peruano. He visto tatuajes, pero no el DNI”.

El directivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reconoció que el agente que representa al delantero de 30 años tiene el número de él, así como de Ricardo Gareca, en caso tome una decisión. No obstante, la documentación es lo primordial para ese caso.

Por su parte, el preparador físico de la Selección Peruana, Nestor Bonillo, indicó a RPP que “no es un jugador seleccionable y en la medida que no lo sea, nosotros no podemos poner energía en eso. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de contacto con el entorno del jugador”.