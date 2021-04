Luis Advíncula es uno de los nombres de moda en Argentina. El peruano es opción para reforzar Boca Juniors de cara a la Copa Libertadores 2021 gracias a su buen rendimiento esta temporada en Rayo Vallecano. Los rumores aumentan e incluso los referentes del club, entre ellos Óscar Córdoba, ya dieron el visto bueno para su llegada, pero aún nada está resuelto.

Horacio Rossi, agente del peruano, conversó con Las Voces del Fútbbol y reveló que “Boca Juniors es un equipo más que atractivo y que se ajusta al nivel y a las características de Luis”. “Estamos explorando ese tipo de clubes que se adapten al perfil de él”, indicó.

Un factor importante en la posible operación es la presencia del ‘León’ Zambrano en el plantel. “Es un punto a favor que Carlos esté en Boca Juniors. Él le ha hablado muy bien del club y le ha transmitido que está contento. Esas cosas siempre son algo a favor al momento de tomar una decisión”, sostuvo.

Advincula aún tiene un vínculo con el Rayo, si Boca lo quiere, tendrá que pagar. “Luis tiene contrato lo que queda de esta temporada. Está tremendamente comprometido y va a seguir así. La única manera es que Boca compre la ficha”.

Para Horacio Rossi los objetivos del equipo esta temporada determinante al momento de definir el futuro del lateral. “Nosotros creemos que a Luis le vendría mejor un equipo que aspire a ganar títulos y tenga el ímpetu de querer ganar siempre. Lo geográfico pasa a ser secundario. Los grandes son ganadores”, explicó.

De otro lado, ¿existe alguna chance de que pueda quedarse en el conjunto español? Esto es lo que mencionó el agente: “Mientras no se sepa en qué categoría va a estar el club, no va a estar definido su futuro. Si no consigue el ascenso, valoraríamos las diferentes opciones que se presenten”.