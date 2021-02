“Mi viejo es de River y de chico me gustaba Enzo Francescoli”: admitió Sergio Agüero durante stream con Ibai [VIDEO] El atacante argentino dialogó con el popular streamer español y volvió a reconocer que no fue hincha de Independiente desde niño. “Mi viejo es de River y de chico me gustaba Enzo Francescoli”, afirmó.