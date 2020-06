Relajado, con buen ánimo y esperando poder volver a Inglaterra , Así se encuentra Sergio Agüero luego de la operación a la rodilla que lo dejaría fuera de las canchas durante las próximas cuatro semanas. El golador de Manchester City, desde la ciudad de Barcelona, volvió a las redes sociales para contar cómo sigue su rehabilitación y cuántas chances tiene de alcanzar al jugar el duelo ante Real Madrid por la vuelta de los octavos de la Champions League, posiblemente este 7 de agosto, en Lisboa.

Sergio Agüero recordó algunos pasajes de la operación al que lo sometieron e incluso se animó a enseñar la muleta con la que hoy se moviliza.“Ya me dieron el alta. Estoy aquí jodido, no tengo Play, no tengo nada. ¿Qué onda, me extrañaron? Ya estoy en recuperación y tengo que estar con una sonrisa. Entré al quirófano rápido. Vi toda la operación en la computadora, pero no me acuerdo nada. Pero estoy contento porque podría haber sido más grave”, contó el popular ‘Kun’.

Pero los hinchas de Sergio Agüero buscan saber si puede llegar al duelo con Real Madrid, en agosto, por la Champions League. “Ahora me quedaré unos días más de rehabilitación en Barcelona. Poco a poco iré ganando fuerza y después caminar. No se cuando vuelvo de la lesión, tengo que ver bien cómo va la pierna los primeros diez días. Estas lesiones no hay un tiempo correcto, puede ser un mes o dos. Hay que ir poco a poco. Llevo recién tres días y no se qué va a pasar”, afirmó el jugador con cierto aire de resignación a perderse el gran duelo par a Manchester City.

El ‘Kun’ recordó el momento exacto en que sufrió la lesión de rodilla frente al Burnley. “Sentí un ruido en la rodilla. No fue un golpe, sino una especie de ‘click’, como el ‘click’ del teclado. Un ruido muy similar a eso. Yo ya sabía que no podía seguir, pero cuando veo la pantalla del estadio decía ‘revisión de posible penal’. No entendía que había pasado. ‘¿Me pegaron una patada? Pero si yo me caí solo’, decía. Ahí salgo y vi que cobraron penal, lo miré al doctor para entrar a patearlo, pero cuando quise moverme me temblaba toda la rodilla. Cero chances, olvídate”, expresó.

El goleador de Manchester City contó que buscó actuar rápido para acortar el plazo de recuperación. “Sabia que había algo roto en la rodilla, en los meniscos. Ese mismo día volé para Barcelona y el miércoles a la mañana me atendió el médico: ‘Vení, ponete acá que te miro’. Me acosté en la camilla, me movió un poco la rodilla y se fue. A la hora, viene un chabón con una camilla y me dice: ‘Vamos para el quirófano’. Me agarro desprevenido, no estaba preparado, pero ya fue...”, finalizó el jugador que lució acompañado por su novia Sofía Calzetti.