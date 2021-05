Llegó el momento de tomar decisiones. El Real Madrid cerró una campaña sin títulos después de once años ganando al menos una competición, y en la casa blanca ya se trabaja para que esto no se repita la temporada 2021-2022. La prioridad de Florentino Pérez es encontrar al reemplazante del francés Zinedine Zidane y la renovación del capitán Sergio Ramos.

El defensa, que lleva 16 años en el club, termina su compromiso con la institución en las próxima semanas y tiene desde diciembre una oferta para renovar por una temporada más. El zaguero todavía no dio una respuesta a los directivos y esta incertidumbre no gusta a un presidente que reconoce la valía del jugador pero no está dispuesto a ceder a sus exigencias.

Por este motivo, desde el Real Madrid ya se le comunicó al sevillano, que tiene para dar una respuesta antes de la llegada del reemplazante de Zinedine Zidane que en los próximos días anunciaría que deja el club. El tiempo se acorta para Ramos, porque Florentino Pérez ya decidió que Massimiliano Allegri sea el sustituto del francés y esta semana se haría el anuncio.

La oferta del Madrid a su capitán es por una temporada con una reducción del diez por ciento del contrato, algo que no acepta el zaguero que pasaría a ganar 9 millones de euros en vez de los casi 12 que percibía. El defensa aspira un compromiso por dos años algo que el club no hace con los jugadores una vez que superan los 30 años.

Las posturas están muy lejos y hace tiempo desde club le hicieron saber a su capitán que toma la oferta o la deja. Por si finalmente el ganador de cuatro Champions League decide dejar el club, para reemplazarlo el Real Madrid tiene a David Alaba que llega gratis procedente del Bayern de Múnich y es un jugador que no sólo puede ser back, también puede desempeñarse como lateral e incluso como mediocampista de marca.

Pero no sólo a Sergio Ramos espera el club madrileño, otro jugador que todavía no renovó es Lucas Vásquez. El mediocampista gallego al igual que su compañero, tiene sobre la mesa una oferta para renovar, pero lo que pide estaría muy lejos de lo que ofrece el Real Madrid que incluso le ofreció renovar a la baja

El gallego gana 3 millones de euros y tendría una oferta del Nápoles por 5. En España se dice que finalmente el club aceptaría acercarse a lo que ofrecen los italianos por lo que hay esperanzas en que finalmente siga en el club.

TE PUEDE INTERESAR