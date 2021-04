Duro golpe. El que recibió el Real Madrid justo cuando el club que dirige Zinedine Zidane está por jugarse los partidos claves de la temporada. Este jueves, se confirmó la lesión de Sergio Ramos, quien estuvo con la selección española disputando las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, dice el parte médico difundido por el club mediante los medios oficiales.

El defensa, que se lesionó jugando los últimos minutos del encuentro ante Kosovo, dio su versión de los hechos: “ Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular” señaló el capitán madridista.

Defensa se perderá clásico ante Barcelona.

El zaguero, que recientemente sumó 180 encuentros con la ‘roja’ y ya es el segundo en el mundo con más partidos jugados por una selección, adujo su dolencia al destino. " La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel” precisó Ramos.

Finalmente el andaluz lamentó su ausencia justo cuando el club entra en la recta final de la temporada: " Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos mucho y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma” finalizó el defensa.

El zaguero se perderá con seguridad el partido del fin de semana ante el Eibar y todo hace indicar que tampoco estará en tres choques claves para los madrileños. Los duelos por los cuartos de final de la Champions ante el Liverpool el 6 y 14 de abril y el clásico ante el Barcelona el próximo 10 serán los otros encuentros en los que no estará Ramos.

Lo que molestó en Madrid, es que Sergio Ramos se perdió el partido contra Celta de Vigo antes de la jornada FIFA, porque venía de recuperarse de una lesión y sin embargo en esas condiciones se unió a ‘La Roja’ para afrontar los duelos ante Grecia, Georgia y Kosovo. Y aunque el back centro sólo jugó cinco minutos fue suficiente para que termine otra vez lesionado.

