Llegó el ‘maestro'. Juventus anunció el regreso del italiano Andrea Pirlo, pero no como futbolista ni tampoco como reemplazante de Maurizio Sarri para la ‘Serie A'. El ex jugador se hará cargo del equipo sub 23 del cuadro ‘bianconero’, penúltimo club en el que estuvo durante su espectacular carrera deportiva. La misma Juventus anunció el arribo del ex ‘número 21′.

“Andrea es el nuevo entrenador del equipo Sub-23. Se nos presenta un desafío, un retorno que solo puede complacernos. ¡Bienvenido de nuevo, entrenador Pirlo!”, publicó el cuadro bianconero en sus redes sociales. El posteo fue rápidamente compartido y la noticia elogiada por los hinchas del club italiano.

Pirlo ganó cuatro títulos de la Serie A, una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia durante las 4 temporadas (entre 2015 y 2018) que estuvo en la ‘vieja señora’ de la que se volvió referente, pese a haber jugado antes en el AC Milan e Inter de Milán.

“Aportará su experiencia del Mundial-2006 a los jugadores Sub-23, un proyecto joven en pleno desarrollo que ha logrado este año su primer título, la Copa de Italia de la Serie C”, celebró la ‘Vecchia Signora’.

El volante, 116 veces internacional con su selección, comenzó su carrera en el Brescia y la terminó en el New York City de la MLS. Además, también en su palmarés general figuran la Copa del Mundo del 2006, dos Ligas de Campeones y seis títulos de la ‘Serie A'.