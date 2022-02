Sevilla vs Dinamo Zagreb EN VIVO vía Star Plus ONLINE DIRECTO ONLINE se enfrentan este jueves 17 de febrero por las eliminatorias de playoffs UEFA Europa League a partir de las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Blanquirrojos’ se sienten cómodos al disputar esta competición, pues son los máximos ganadores (6 títulos). La última vez que levantaron esta trofeo fue en la edición 2020 cuando ganaron la final (3-2) a Inter con un doblete de Luke de Jong y un autogol de Lukaku.

En esta oportunidad, el conjunto español llegó a esta instancia tras quedar en el tercer lugar del grupo G de la UEFA Champions League por debajo de Lille y Red Bull Salzburgo.

En la víspera del compromiso, el técnico de Sevilla, Julen Lopetegui, señaló que no hay un favorito. “El equipo está lleno de ilusión por competir en un torneo durísimo y que está relacionado directamente con la historia del club. Ilusión, ambición y ganas de hacer un buen partido para superar a un rival que se va a querer llevar un buen resultado de aquí”, señaló en conferencia de prensa.

Por otra parte, destacó las virtudes de Dinamo Zagreb. “Son un equipo bien dotado técnicamente y muy fuertes. Si jugamos a su ritmo nos van a generar mucho peligro, así que lo tenemos que llevar donde nosotros queremos, mencionó.

“Tienen mucha experiencia y tenemos que preparar nuestra respuesta. Todos son un bloque y compacto, muchos son internacionales y dominan su liga de forma solvente, por lo que pueden preparar este torneo de otra manera. Orsic, Petrovic, entre otros, son jugadores muy interesantes”, añadió.

Sevilla vs. Dinamo Zagreb: a qué hora juegan en Europa League

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Por su parte, Dinamo Zagreb llegó a esta instancia tras quedar en el segundo lugar del grupo H y solo por debajo del West Ham United. El equipo croata venció por 1-0 en su visita al conjunto inglés, sin embargo, no le alcanzó.

En su liga, los ‘Azules’ marchan en la primera posición de la tabla con 49 unidades y además, ha sumado diez victorias consecutivas. Por esa razón, esperan continuar con su buena racha ante Sevilla.

La última vez que se enfrentaron estos equipos fue en 2016 en un encuentro válido por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los españoles vencieron de local por 4-0 y, previamente, ganaron 1-0 en la ida.

Sevilla vs. Dinamo Zagreb: dónde ver transmisión

Es importante mencionar que el encuentro entre Sevilla vs. Dinamo Zagreb por la UEFA Europa League se transmitirá en exclusiva a través Star Plus para el territorio latinoamericano.