Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO vía TNT Sports ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 14 de la Liga Profesional este miércoles 17 de agosto del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Al margen del 0-0 ante Racing Club en Avellaneda, lo más comentado en el ‘Mundo Boca’ ha sido la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto. Los jugadores, como medida del Consejo de Fútbol, no formarán parte del choque ante los ‘Canallas’ y tampoco estará el fin de semana contra Defensa y Justicia.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Rosario Central por la Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (18 de agosto)

Sin ellos, Hugo Ibarra buscará las soluciones para sumar de a tres en casa. Para ello, el DT de Boca debe introducir en la oncena a Facundo Roncaglia y Luis Vázquez por los sancionados Zambrano y Benedetto, respectivamente. En más, Sebastián Villa y Óscar Romero se mantiene como los otros hombres en el ataque.

De su lado, Rosario Central cortó una racha negativa de derrotas el fin de semana contra Barracas Central: victoria por 3-1. Si embargo, el ‘Canalla’ llegará sin el expulsado Mateo Tanlongo. Por lo demás, Carlos Tevez, que vuelve a La Bombonera, debe apostar por la base que consiguió tres puntos importantes.

Boca Juniors vs. Rosario Central: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Rosario Central puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Rosario Central por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Rosario Central deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Rosario Central: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Alan Varela, Martín Payero o Cristian Medina, Pol Fernández; Óscar Romero, Luis Vázquez, Sebastián Villa.

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Cristian Báez, Juan Rodríguez, Lautaro Blanco, Ignacio Malcorra, Juan Cerrudo, Kevin Ortiz, Facundo Buonanotte, Franco Frías, Fabricio Oviedo.